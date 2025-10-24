Halbstündige Verfolgungsjagd mit der Polizei: Kamikaze-Fahrer hält Villanueva del Trabuco in Atem

María José Díaz Alcalá/ Julio J. Portabales Villanueva del Trabuco Freitag, 24. Oktober 2025 Teilen

Intensive Verfolgungsjagd der Polizei am Donnerstag in Villanueva del Trabuco: Ein Autofahrer, der aus Málaga in die Gemeinde im äußersten Nordosten der Provinz gekommen war, verursachte Panik, indem er mit hoher Geschwindigkeit durch den Ort fuhr und mit mehreren Fahrzeugen auf seinem Weg kollidierte. Lokale Polizeibeamte schätzen, dass mehr als 20 Autos beschädigt wurden, darunter eines der Guardia Civil.

Es geschah am Donnerstag gegen ein Uhr nachmittags, als die Rettungsdienste einen Anruf erhielten, der sie auf ein Kamikaze-Auto aufmerksam machte. Wenige Augenblicke später ging eine Nachbarin zum Polizeipräsidium und meldete, dass das gleiche Fahrzeug ihr Auto beschädigt hatte.

Sofort wurden die örtlichen Polizeibeamten mobilisiert und die Guardia Civil angefordert, und es begann eine Verfolgungsjagd durch die Gemeinde, die etwa 30 Minuten dauerte. «Wir haben ihn mehrmals aufgefordert, anzuhalten, aber er hat uns ignoriert. Er drehte sich sogar um und versuchte, uns zu rammen. Es gelang ihm nicht, weil ich ihm ausweichen konnte», erklärte einer der Beamten.

Einem Zeugen zufolge kam das Fahrzeug, ein grauer SEAT León II, Modell 2006, im Dorf an und begann zu beschleunigen. Ich stellte mich vor das Auto und rief: «Stopp, die Polizei ist hinter Ihnen her!» Das Auto fuhr einfach weiter und ich musste ausweichen«, sagte er.

In Zusammenarbeit mit mehreren Patrouillen der Guardia Civil gelang es der Polizei, ihn auf der Plaza del Prado zu stoppen. Nachdem sie ihn «gewaltsam» aus dem Fahrzeug gezogen hatten, wurde er festgenommen und zur Guardia Civil gebracht, wo er sich weigerte, einen Alkoholtest zu machen.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen Mann in den 30ern, der in Málaga lebt, obwohl er in Villanueva del Trabuco aufgewachsen ist und häufig in die Gemeinde kommt, um seine Mutter zu besuchen, die in der Gemeinde lebt. Nach Angaben der Anwohner hatte der Täter «noch nie Ärger gemacht oder sich mit jemandem geprügelt».

«Schnell und effizient gearbeitet»

Das Rathaus hat seinerseits eine Erklärung abgegeben, in der es sich für die Schnelligkeit und Effizienz der örtlichen Polizei und der Guardia Civil bedankt, dank derer die Situation unter Kontrolle gebracht werden konnte, so dass die Sicherheit der Passanten gewährleistet und Personenschäden vermieden wurden. «Das Rathaus möchte sich öffentlich für die Professionalität der beiden Sicherheitskräfte sowie für die Mithilfe der Anwohner bedanken, die die Aktion erleichtert hat», heißt es in der Erklärung.

Es wurde auch berichtet, dass in den nächsten Tagen die entstandenen Sachschäden bewertet und beziffert werden sollen. Zu diesem Zweck werden die betroffenen Nachbarn gebeten, sich mit ihren jeweiligen Versicherungsgesellschaften in Verbindung zu setzen, um die Schadensmeldungen zu bearbeiten.