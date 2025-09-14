Handwerker aus Benalauría in der Serranía de Ronda stellt Löffel aus Holzabfällen her

Javier Almellones Benalauría Sonntag, 14. September 2025 Teilen

Manchmal erhält José Gómez die Reste eines gefällten Baumes oder einen großen Ast, der in den Fluss gespült wurde. Er erhält auch das, was von einem Feuer gerettet wurde. In seiner Werkstatt in Benalauría in der Serranía de Ronda erhalten diese Abfälle, die im Kamin oder auf dem Grill hätten landen können, ein zweites Leben. Meistens enden sie als Löffel und manchmal sogar als Schalen.

Joselín, wie er in seinem Dorf genannt wird, wiederverwertet seit mehr als drei Jahrzehnten Äste oder Stämme von Bäumen, die in der Gegend heimisch sind. «Ich habe es von meinem Vater und meinem Onkel gelernt, wie andere Jungen im Dorf auch», erklärt er. Es ist ein Hobby, das ihn entspannt, aber in der kleinen Werkstatt, die er in seinem Haus eingerichtet hat, gibt es viel zu tun. Außerdem macht er auch noch Geld damit, weil er sowohl Löffel als auch Schalen verkauft. Jeden ersten Samstag im Monat baut er einen Stand auf dem Mercado Agro Artesanal in Genalguacil auf. Gelegentlich kann man ihn auch im Zentrum von Ronda sehen.

«Sie bringen mir Holz- oder Schnittabfälle, ich analysiere sie und schaue, was ich damit machen kann», resümiert Joselín. Normalerweise arbeitet er mit einer Vielzahl von Hölzern, von Apfelbäumen bis hin zu Walnussbäumen: «Sie haben alle ihre Tücken». Er gesteht, dass das schwierigste Holz zweifellos das des wilden Olivenbaums ist, aber er wird dafür entschädigt, weil «es eine sehr schöne Maserung hat». Am dankbarsten« seien die Birnen- und Walnussbäume.

Vergrößern Einige der Stücke, die dieser Handwerker herstellt. J.A.

Joselín verfügt über Dutzende von Werkzeugen, um einen Ast von einem beliebigen Baum in einen handgefertigten Holzlöffel zu verwandeln. «Normalerweise nutze ich die Kurven der Stöcke, die mir gebracht werden, bestmöglich aus», erklärt er. Er kann sogar mehr als einen Tag damit verbringen, ein Stück zu schnitzen. Mit Geduld und Werkzeugen für alle Teile des Prozesses formt er sie. Anstatt sie zu lackieren, wie es bei anderen Hölzern üblich ist, verwendet er Olivenöl und Bienenwachs.

Heute stellt er alles her, von kleinen Löffeln für Honig - den beliebtesten - bis hin zu Löffeln für den Gebrauch in der Küche. Es gibt auch Leute, die sie nur zur Dekoration brauchen. Von all seinen Kreationen ist er besonders stolz auf den «Machacandero». Hinter diesem Namen verbirgt sich ein Löffel, der in der Region traditionell sowohl als Mörser und Stößel als auch zum Essen verwendet wurde. Aus einem Stück, das er in einem alten Haus fand, begann er, seine eigenen 'machacanderos' herzustellen, damit sie nicht in Vergessenheit gerieten. Joselín erinnert sich, dass dieses hölzerne Utensil früher von den Arbeitern bei der Korkeichenernte mitgeführt wurde: «Sie trugen es am Gürtel, um es immer griffbereit zu haben».

Vergrößern Schritte, in denen sich das Holz zu einem Löffel entwickelt. J. A.

Benalauría ist ein Dorf, in dem die Herstellung von Holzlöffeln früher weit verbreitet war. Doch im Laufe der Jahre ist praktisch nur noch Joselín als Bewahrer dieses Handwerks übrig geblieben. Obwohl es auch in Mijas Pueblo einige Handwerker gibt, ist diese Tradition in den nächsten Jahren ernsthaft in Gefahr, verloren zu gehen. Trotzdem ist José Gómez sehr optimistisch: «Ich bin mir sicher, dass mehr junge Leute auftauchen werden, die das Handwerk weiterführen wollen».