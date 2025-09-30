Hausbesetzer informierten die Polizei über Einbrecher - beide Parteien vor Gericht geladen

María José Díaz Alcalá Antequera Dienstag, 30. September 2025 Teilen

Eine Gruppe von Hausbesetzern alarmierte in den frühen Morgenstunden des 22. September die Polizei, nachdem sie Einbrecher dabei erwischt hatten, wie sie über den Balkon «ihres Hauses» in Antequera im Norden der Provinz Málaga kletterten. Dies hat die Nationalpolizei am gestrigen Montag mitgeteilt. Bei ihrer Ankunft nahmen die Beamten die drei Verdächtigen (54, 53 und 33) fest, und beide Parteien (die Einbrecher und die Hausbesetzer) wurden zu einer Gerichtsverhandlung vorgeladen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Das betreffende Haus befindet sich im Zentrum von Antequera. Nachdem die Bewohner den Notdienst gerufen hatten, kam die Nationalpolizei zum Tatort und stellte fest, dass das Schloss aufgebrochen worden war.

Als sie versuchten, die Tür zu öffnen, entdeckten sie, dass diese von den mutmaßlichen Einbrechern verbarrikadiert worden war, die schließlich nachgaben.

Die Polizei fand das Haus in unhygienischen Zuständen vor. Die Bewohner, die sie angerufen hatten, gaben zu, das Haus vor einiger Zeit besetzt zu haben. Sie hatten alle ihre Habseligkeiten dort.

Sowohl die mutmaßlichen Einbrecher als auch die Hausbesetzer wurden festgenommen und zu einem Schnellverfahren in der Stadt vorgeladen.