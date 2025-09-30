Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Polizeieinsatz

Hausbesetzer informierten die Polizei über Einbrecher - beide Parteien vor Gericht geladen

Die Beamten, die den Tatort aufsuchten, verhafteten die drei Verdächtigen im Alter zwischen 33 und 54 Jahren wegen des Verdachts auf Einbruchdiebstahl

María José Díaz Alcalá

Antequera

Dienstag, 30. September 2025

Eine Gruppe von Hausbesetzern alarmierte in den frühen Morgenstunden des 22. September die Polizei, nachdem sie Einbrecher dabei erwischt hatten, wie sie über den Balkon «ihres Hauses» in Antequera im Norden der Provinz Málaga kletterten. Dies hat die Nationalpolizei am gestrigen Montag mitgeteilt. Bei ihrer Ankunft nahmen die Beamten die drei Verdächtigen (54, 53 und 33) fest, und beide Parteien (die Einbrecher und die Hausbesetzer) wurden zu einer Gerichtsverhandlung vorgeladen.

Der Vorfall ereignete sich gegen 1 Uhr nachts. Das betreffende Haus befindet sich im Zentrum von Antequera. Nachdem die Bewohner den Notdienst gerufen hatten, kam die Nationalpolizei zum Tatort und stellte fest, dass das Schloss aufgebrochen worden war.

Als sie versuchten, die Tür zu öffnen, entdeckten sie, dass diese von den mutmaßlichen Einbrechern verbarrikadiert worden war, die schließlich nachgaben.

Die Polizei fand das Haus in unhygienischen Zuständen vor. Die Bewohner, die sie angerufen hatten, gaben zu, das Haus vor einiger Zeit besetzt zu haben. Sie hatten alle ihre Habseligkeiten dort.

Sowohl die mutmaßlichen Einbrecher als auch die Hausbesetzer wurden festgenommen und zu einem Schnellverfahren in der Stadt vorgeladen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 In Marbella findet vom 30. September bis zum 5. Oktober das Marbella International Filmfestival statt
  2. 2 Stierkampf: Abscheuliche Tierquälerei oder spanische Tradition von kultureller Bedeutung?
  3. 3 Marbella gibt grünes Licht für neues Fünf-Sterne-Hotel
  4. 4 Deutschsprachiger Lions Club und Stadt Marbella feiern deutsche Wiedervereinigung
  5. 5 Aena genehmigt erste Pläne für Flughafenausbau in Málaga auf über 36 Millionen Reisende jährlich
  6. 6 Alter Wohnwagen sorgt mit neuer Bestimmung für Aufmerksamkeit in Torremolinos
  7. 7 Prävention vor Überschwemmungen: Am Río Torrox werden Schilf entfernt und Bäume gepflanzt
  8. 8 Analyse: Gefahr für Kinder durch Plastik-Chemikalien
  9. 9 Die Zentren für bedrohte Arten Andalusiens ziehen Resümee
  10. 10 Über 60.000 Hitzetote in Europa im Rekordsommer 2024 - Spanien auf Patz zwei mit mehr als 6.700 Todesfällen

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Hausbesetzer informierten die Polizei über Einbrecher - beide Parteien vor Gericht geladen

Hausbesetzer informierten die Polizei über Einbrecher - beide Parteien vor Gericht geladen