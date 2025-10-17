Lidl-Supermarkt und neues Einkaufszentrum sollen im Herbst in Alhaurín de la Torre öffnen

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Freitag, 17. Oktober 2025 Teilen

Die deutsche Supermarktkette Lidl sucht bereits nach Mitarbeitern für den neuen Supermarkt, den sie in Alhaurín de la Torre eröffnen will und für den sie Anzeigen in ihren sozialen Netzwerken und anderen Kanälen veröffentlicht hat.

Der Supermarkt ist einer der bestätigten Standorte für das neue Einkaufszentrum im westlichen Teil der Gemeinde, zwischen Taralpe und Pinos de Alhaurín, das im Herbst dieses Jahres eröffnet werden soll. Lidl kann zwar noch kein genaues Datum nennen, sagt aber, dass im Rahmen seines Expansionsplans in Andalusien «in den nächsten Wochen», also noch vor Jahresende, die neue Lidl-Filiale in Alhaurín de la Torre eröffnet wird.

Neue Filiale in Málaga-Stadt geplant

Darüber hinaus palnt Lidl die Eröffnung einer weiteren Filiale in der Hauptstadt Málaga in der ersten Hälfte des Jahres 2026. Auf diese Weise wird das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als dreißig Filialen in der Provinz haben. In der Andalusien verfügt die Marke über ein Netz von mehr als 140 Filialen und mehr als 3.500 direkten Arbeitsplätzen, wie das Unternehmen hervorhebt.

Baubeginn für Einkaufszentrum von Alhaurín de la Torre vor einem Jahr

Was das neue Einkaufszentrum von Alhaurín de la Torre betrifft, so begannen die Arbeiten Ende Oktober 2024 mit den ersten Erdarbeiten auf dem Grundstück im Sektor UR-TA-01, in der Nähe der Avenida Finca Taralpe. Im Juni letzten Jahres erhielt der Bauträger des Projekts, die Firma López Real Inversiones 21, die Genehmigung der Gemeindeverwaltung für dieses Projekt im Wert von 3,6 Millionen Euro für eine belegungsfähige Fläche von 5.618 Quadratmetern.

Die vom Rathaus erteilte Genehmigung für das Projekt sah vor, dass die Arbeiten an dem Gebäude innerhalb eines Jahres nach Erhalt der Genehmigung durch die lokale Verwaltung und innerhalb von 36 Monaten nach ihrer Fertigstellung durchgeführt werden mussten.

Neben Lidl ist auch Tiendanimal für das neue Einkaufszentrum angekündigt. Der Einkaufsbereich, dessen Bauarbeiten kurz vor dem Abschluss stehen, wird die Form des Buchstabens L haben, wobei ein Geschäft 2.560 Quadratmeter und die anderen drei 699, 598 und 415 Meter groß sind. Außerdem sind Außenparkplätze mit Sonnenschirmen auf einer Fläche von etwa 1 270 Quadratmetern geplant.

Der Betreiber, der hinter diesem Projekt steht, wirbt auch für die Renovierung des Marbell Centers in Marbella, für die er 25 Millionen Euro zur Verfügung hat, und für das zukünftige Einkaufszentrum in El Mayorazgo, neben Colinas del Limonar in Málaga, für das etwas mehr als 8 Millionen Euro vorgesehen sind.