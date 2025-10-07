Mehr als 20 Unternehmen bewerben sich für den Ausbau der Guadalhorce-Schnellstraße A-357

Ignacio Lillo Málaga Dienstag, 7. Oktober 2025 Teilen

Der erste Abschnitt des ersten Ausbaus der Schnellstraße Guadalhorce (A-357) seit 15 Jahren ist bei den Bauunternehmen auf großes Interesse gestoßen. Nach Angaben der des andalusischen Bauministeriums haben insgesamt 22 Unternehmen auf die Ausschreibung im Juli hin Angebote für ein Projekt im Wert von rund 57 Millionen Euro abgegeben.

Es handelt sich um den Abschnitt zwischen Casapalma und Cerralba, für den der Auftrag 2010 vergeben, aber später annulliert wurde. Die Stadträtin für öffentliche Arbeiten, Rocío Díaz, zeigte sich erfreut über das hohe Niveau des Wettbewerbs und die Beteiligung der wichtigsten Unternehmen des Sektors, «die Interesse an der Wiederaufnahme eines Projekts gezeigt haben, das wir praktisch von Grund auf neu beginnen mussten». «Wir sahen uns mit einem alten, überholten Projekt konfrontiert, das nach 15 Jahren Stillstand erneut das Umweltverfahren durchlaufen musste».

Die Trasse der neuen Schnellstraße verläuft größtenteils parallel zur bestehenden Straße, die als Nebenstraße erhalten bleibt.

Díaz betonte, dass dieser Fortschritt die Wirtschaft und die Mobilität in den Gemeinden des Guadalhorce-Tals ankurbeln wird. Außerdem kündigte sie an, dass dieses Projekt in Kürze mit weiteren acht Kilometern auf der Achse Málaga-Campillos-Ronda fortgesetzt wird, die sich derzeit in der Planungsphase befinden. Es handelt sich um vier Kilometer auf der Südseite, die an den derzeit in der Vergabephase befindlichen Abschnitt anschließen und den Namen Cerralba-Zalea tragen, ebenfalls auf der A-357. Und weitere vier Kilometer auf der Nordseite, mit der Verdopplung der Zufahrtsstraßen nach Ronda auf der A-367.

So wird das Bauvorhaben aussehen

Die Bauarbeiten für den Abschnitt Casapalma-Cerralba umfassen den Bau einer 4,2 Kilometer langen Schnellstraße auf der A-357 zwischen dem Ende der bereits fertiggestellten Abzweigungen der Anschlussstelle Casapalma und Cerralba. Die Trasse der neuen Schnellstraße verläuft größtenteils parallel zur bestehenden Straße, die als Zufahrtsstraße für die angrenzenden Grundstücke erhalten bleibt. Nur zur Überquerung des Flusses Río Grande weicht sie mit einer neuen 250 Meter langen Überführung von der ursprünglichen Trasse ab.

Sie wird auf dem Gemeindegebiet von Pizarra über einen neuen Kreisverkehr an die bestehende Straße angebunden, und es bleibt die zukünftige Anbindung an den nächsten Abschnitt der Schnellstraße (Cerralba-Zalea), der sich derzeit in der Planungsphase befindet. Die neue Straße wird als zweispurige Schnellstraße mit zwei Fahrspuren pro Richtung von jeweils 3,5 Metern Breite, einem äußeren und einem inneren Seitenstreifen von 2,5 bzw. 1 Meter Breite, einem zehn Meter breiten Mittelstreifen und einem 1 Meter breiten Randstreifen angelegt.

Die Arbeiten an diesem Abschnitt zwischen Casapalma und Cerralba wurden im Januar 2010 vergeben, aber nie begonnen, sodass der Vertrag fast ein Jahrzehnt später aufgelöst werden musste, was für die Regionalverwaltung Mehrkosten in Höhe von fast einer halben Million Euro verursachte.

Jahre später, im Februar 2024, reaktivierte das Ministerium für öffentliche Arbeiten die Erweiterung der A-357 mit der Aktualisierung dieses Projekts. Nach Abschluss und Bestehen des Umweltverfahrens wurde das Projekt noch im selben Sommer genehmigt, um anschließend die mit Mitteln der andalusischen Verwaltung finanzierten Bauarbeiten auszuschreiben.

Die Straße A-357 gehört zum Basisnetz des autonomen Straßennetzes Andalusiens, ist 69 Kilometer lang und verläuft als Schnellstraße von Málaga bis Casapalma, mit Spitzenwerten von 80.000 Fahrzeugen pro Tag (IMD). Ab Casapalma, wo die Schnellstraße endet, liegt das Verkehrsaufkommen weiterhin bei über 25.000 Fahrzeugen pro Tag bis nach Pizarra, wo der gesamte Verkehr aus den Regionen Antequera (A-343), Serranía de la Nieves (A-354), Guadalteba (A-357) und einem Teil der Serranía de Ronda (A-367) zusammenläuft.