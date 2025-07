Die von Málaga nach Campillos führende A-357 soll einen neuen Schnellstraßenabschnitt bekommen

Antonio M. Romero Málaga Mittwoch, 23. Juli 2025 Compartir

Ein Schub für eines der am längsten geforderten Infrastrukturprojekte in Málaga: Die andalusische Regionalregierung beschleunigt den Ausbau der A-357, die von der Stadt Málaga bis zur rund 70 Kilometer entfernten Gemeinde Campillos in Norden der Provinz führt, aber nur rund 30 Kilometer eine Schnellstraße mit zwei Fahrspuren in jeden Richtung ist und sich danach als einspurige Landstraße fortsetzt.

Wie die Zeitung Sur erfahren hat, wird die andalusische Landesregierung am heutigen Mittwoch die Genehmigung für die Ausschreibung in Höhe von 56.906.642 Euro für einen 4,2 Kilometer langen Schnellstraßenabschnitt zwischen Casapalma in der Gemeinde Cártama, wo die Schnellstraße vor der Brücke über den Grande endet, und Cerralba in der Gemeinde Pizarra erteilen.

Die neue Schnellstraße wird eine Umgehungsstraße sein und größtenteils parallel zur bestehenden Straße verlaufen, die als Anliegerstraße und Zufahrtsstraße zu den angrenzenden Grundstücken beibehalten wird. Nur bei der Überquerung des Flusses Grande, wo ein 250 m langes Viadukt gebaut werden soll, wird sie von der ursprünglichen Trasse abweichen, so die befragten Quellen.

Im Gebiet von Cerralba wird sie über einen Kreisverkehr an die derzeitige Straße anschließen und als Anschlussstelle für den nächsten Abschnitt dieser Schnellstraße zwischen Cerralba und der Kreuzung von Zalea dienen, der sich derzeit in der Entwurfsphase befindet.

Der neue Schnellstraßenabschnitt wird in jeder Richtung zwei Fahrspuren mit einer Breite von je 3,5 Metern, einen äußeren und einen inneren Randstreifen von 2,5 bzw. einem Meter, einen 10 Meter breiten Mittelstreifen und einen einen Meter breiten Seitenstreifen aufweisen.

Kein einziger neuer Kilometer seit 2007

Mit der Ausschreibung, die die andalusische Regierung heute genehmigen will, erfüllt das von Rocío Díaz geleitete Regionalministerium für Entwicklung, Raumordnung und Wohnungsbau eine seiner Verpflichtungen, in diesem Jahr den Ausbau der Schnellstraße Guadalhorce wieder aufzunehmen, die für die Verkehrsachse Málaga-Ronda-Campillos von wesentlicher Bedeutung ist und auf der seit 2007 kein einziger neuer Kilometer gebaut wurde. In jenem Jahr, Anfang September, wurde der Abschnitt zwischen Cártama und Casapalma eingeweiht; zuvor, im Jahr 2004, wurde der Abschnitt zwischen dem PTA und Cártama eröffnet, während der erste Abschnitt der Schnellstraße zwischen der Hauptstadt und dem Technologiepark 1993 eingeweiht wurde.

Die Arbeiten an dem jetzt ausgeschriebenen Abschnitt zwischen Casapalma und Cerralba haben bereits den Regierungsrat passiert und wurden 2010 unter einer sozialistischen Regierung vergeben, aber die Arbeiten wurden nie begonnen und es musste eine Entschädigung von fast einer halben Million Euro gezahlt werden.

Vergrößern Der neue zweispurigen Abschnitt soll parralel zu diesem verlaufen. ñito salas

Als die derzeitige PP-Regionalregierung das Projekt wieder aufnahm, musste sie angesichts des Alters des Projekts 2024 erneut einen Vertrag über die Aktualisierung des Projekts abschließen und die vorgeschriebenen Umweltverfahren durchlaufen.