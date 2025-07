Kriegsflüchtlinge in Spanien: Alle drei Sekunden ein Drama

GERARDO ELORRIAGA Freitag, 18. Juli 2025 Compartir

Alle drei Sekunden verlässt ein Mensch auf der Welt aufgrund politischer Gewalt sein Zuhause und begibt sich auf eine Reise, die ihn möglicherweise in ein Flüchtlingslager oder sogar über die Grenze in ein fremdes Land führt, wo ein höchst ungewisses Schicksal auf ihn wartet. Diese Statistik stammt aus dem 'Global Trends Report' des UNHCR für das Jahr 2023. Seitdem könnte die Häufigkeit aufgrund der eskalierenden Konflikte im Sudan oder in Myanmar zurückgegangen sein.

Einige dieser Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, sind in Spanien angekommen – SUR hat mit drei von ihnen gesprochen. Sie kommen aus Afghanistan, Syrien und der Ukraine und wurden dank der Unterstützung der Spanischen Kommission für Flüchtlingshilfe (CEAR) in Navarra, Sevilla bzw. Bizkaia untergebracht.

UKRAINE

HANNA RAKOVSKA

«Jetzt können wir entspannt essen und schlafen»

Auch Hanna Rakovska hätte nie gedacht, dass die russische Armee am 24. Februar 2022 in die Ukraine einmarschieren würde. „Ich bin Optimistin und dachte, das sei im 21. Jahrhundert nicht möglich«, sagt sie und räumt ein, dass ihre Großeltern, die komplizierte Zeiten und sowjetische Konflikte miterlebt hatten, vor den Russen warnten. Dann änderte sich alles: «Du wirst ein anderer Mensch und deine Existenz wird schwarz-weiß. Man kann weder denken noch arbeiten oder sich konzentrieren, man ist nur noch vom Überleben besessen. Diejenigen, die dort Widerstand leisten, sind Helden», sagt sie.

Die Erzieherin und Mutter von drei Kindern beschloss, die Hauptstadt Kiew zu verlassen, als der Krieg ausbrach. Sie entschied sich für Spanien, weil die Patentante ihres jüngsten Sohnes in Vitoria lebt. Sie wurde in Artea (Biskaya) und später in Ermua untergebracht, wo sie sich zu Hause fühlt. «Alle sind freundlich, und diese Wärme hilft mir gegen die Frustration, dass wir kein Zuhause, kein Geld und keine Freunde haben», sagt sie. «Jetzt können wir ganz normale Dinge wie Essen und Schlafen auf entspannte Weise tun.»

Hanna macht eine Ausbildung im audiovisuellen Bereich. Seit ihrem siebten Lebensjahr ist sie leidenschaftliche Fotografin und möchte Filmregie lernen. Sie ist dankbar für die Zuversicht des Lehrpersonals. «Sie glauben mehr an mich als ich selbst», sagt sie und erzählt von der Freude, die sie beim Schreiben von Drehbüchern und beim Bedienen einer Kamera empfindet, und dem Stolz, wenn sie einen Kurzfilm dreht. «Man muss ein Ziel haben, und ich würde gerne einen Film drehen und etwas von dem zurückgeben, was ich hier erhalten habe», sagt sie. Sie gesteht ein, dass sie von einem ukrainischen Sieg träumt und über Trumps Brüskierung Selenskyjs sehr traurig war.

Rakovska ist die Sorge nicht ganz losgeworden. Ihr ältester Sohn ist in die Ukraine zurückgekehrt, um Mathematik zu studieren. «Sein Spanisch ist nicht gut genug, um das hier zu tun», sagt sie und auch, dass sie befürchte, er könne einberufen werden. Derzeit behält sie die Ausbildung ihrer 15 und 12 Jahre alten Kinder im Auge und hofft, dass es bald Frieden gibt. Sie möchte eine Arbeit finden und hat vorerst nicht vor, mit der ganzen Familie heimzukeh ren. 6,2 Millionen Ukrainer sind aus ihrer Heimat geflohen, 236.570 genießen vorübergehend Schutz in Spanien. «Das Leben dort ist überhaupt kein Leben.»

AFGHANISTAN

MARWA A.

«Ich würde gerne nach Kabul zurückkehren in mein Haus, zu meinen Freundinnen und Schülerinnen»

Marwa A. gibt zu, dass sie es nicht hat kommen sehen. An jenem Donnerstag im August 2021 verabschiedete sie sich von ihren Kollegen in dem Büro, in dem sie arbeitete, um das Wochenende der muslimischen Länder zu genießen. «Wir sprachen davon, dass die Regierung den Taliban niemals erlauben würde, in die Hauptstadt einzudringen». Doch am Sonntag erwachte die afghanische Stadt unter lautem Geschrei. «Sie waren da und niemand traute sich nach draußen. Wir verbrachten den Tag in einem Raum, ohne zu sprechen, und starrten uns gegenseitig an.»

Die Welt war zum schlimmsten Albtraum geworden. Plötzlich stand die 27-Jährige ohne ihren Berufsabschluss als Architektin und Innenarchitektin da. «In einer Nacht hat sich alles verändert. « Sie dachte immer, die Taliban seien eine Episode der nationalen Geschichte. Jetzt waren sie die Macht. Die neue Regierung entzog Frauen die Möglichkeit, zu arbeiten oder zu studieren, und den Männern ihre Arbeitsplätze in ausländischen Organisationen. «Drei Monate lang habe ich das Haus nicht verlassen.»

Das Überleben wurde zu einer komplizierten Aufgabe, vor allem, wenn das Geld knapp war und Gefahr lauerte: «Die Mädchen durften nur die Grundschule besuchen, und ich richtete zu Hause eine Akademie ein, aber die Situation wurde schwierig. Ich konnte nicht einmal einen Stift kaufen.»

Aber es sollte noch schlimmer kommen. Die Taliban gingen von Tür zu Tür und baten um Informationen über die Mitglieder der einzelnen Familien, ihre Berufe und vor allem den Bildungsstand der Frauen. «Dann begannen die Verhaftungen und das Verschwindenlassen», sagt sie. Das größte Drama sollte noch kommen. «Eines Tages kamen sie und verlangten von einer meiner Schwestern, einen Kämpfer zu heiraten, was mein Vater ablehnte.» Am nächsten Tag g ing dieser zur Arbeit und kehrte nicht zurück. «Nach zahlreichen Anfragen erfuhren wir, dass sie ihn ermordet hatten.»

Die in Andalusien lebende Marwa stand plötzlich ohne ihren Berufsabschluss als Architektin und Innenarchitektin da.

Das Beschaffen von Pässen und Visa, um das Land zu verlassen, wurde das Ziel aller. Sie beantragten sie für die Reise in den Iran mit dem Vorwand, eine Schwester dort zu besuchen «Nach mehreren Anläufen und dank der Tatsache, dass wir einen Bruder haben - Frauen dürfen nicht allein reisen -, bekamen wir sie», sagt sie. Sie gingen zur spanischen Botschaft und konnten nach Madrid fliegen. Die sieben Mitglieder dieser Familie leben seit 2024 in Mairena de Aljarafe (Sevilla) und lernen Spanisch. «Es ist schwer», sagt sie und gesteht, dass sie hofft, eines Tages zurückzukehren in ihren Beruf, „nach Kabul in mein Haus, zu meinen Freundinnen und Schülerinnen».

Mehr als 2,6 Millionen Afghanen haben ihr Land verlassen, und nur rund 300.000 sind in ihre Heimat zurückgekehrt, vor allem aus dem benachbarten Pakistan. Marwa ist eine der 2.354, die in Spanien leben. Die Architektin kann sich nicht vorstellen, in ihr Heimatland zurückzukehren, solange es unter der Kontrolle der Taliban steht, und erinnert sich an die glücklichen Tage in ihrer Stadt, auch wenn sie betont: «Nach sechs Uhr abends waren wir nicht mehr auf der Straße.»

Die junge Frau sagt, das Schlimmste an ihrem neuen Leben sei die Unmöglichkeit, einen Job zu finden und so eine Wohnung mieten zu können, das Beste an ihrem neu entdeckten Andalusien seien die Menschen. «Es ist sehr freundlich und nett, und es ist sicher. Meine Schwester kommt nachts um halb elf vom Studium nach Hause. Vor den Taliban hatten wir Freiheit, aber nicht so wie hier.»

SYRIEN

ABDO ALALI

«Flüchtling zu sein bedeutet, bei weniger als Null anzufangen»

Das Leben von Abdo Alali wurde 2011 kompliziert, als der Krieg gegen den syrischen Diktator Bashar al-Assad begann. Er war neun Jahre alt, seine Kindheit aber vorbei. «Ich erinnere mich an die Hubschrauber, die uns angriffen und mehrere Nachbarn töteten, und an die Panzer der Armee auf den Straßen», sagt er. Die Sünde der Einheimischen bestand darin, in Idlib zu leben, einer Stadt, die sich gegen den Präsidenten erhoben hatte. «Vor der Einnahme stellten sie uns das Wasser, den Strom und das Internet ab. Selbst in der Schule waren wir nicht mehr sicher. Es war ein Verbrechen, von dort zu kommen.»

Eine Rakete tötete einen seiner Onkel, und auch er wurde verletzt. «Ein Bekannter entpuppte sich als IS-Mitglied und wollte mich auf der Straße anwerben, ich weigerte mich und er schoss mir ins Bein», sagt er. Er musste mit vierzehn Stichen unterhalb des Knies genäht werden. Die Familie ertrug die Hölle drei Jahre lang, bis ein Onkel, der im schrecklichen Saydnaya-Gefängnis inhaftiert war, ihnen eine Nachricht zukommen ließ, in der er sie warnte, dass die Wachen Listen mit den Verwandten aller Gefangenen erstellten. «Wir mussten fliehen, und meinem Vater, der Schweißer war, gelang es, von einem in Algerien lebenden Verwandten Geld zu bekommen, um dorthin zu fliegen.»

Fünf Jahre lang blieben sie in Algerien. «Aber wir hatten keine Papiere und mussten die Polizei bestechen», erklärt er. Mit 17 begann dann sein persönliches Abenteuer. «Ich habe zwei Schicksalsschläge erlebt: einer war der Krieg in Syrien und das Verlassen der Verwandten und der Bräuche; der andere, als ich meine Eltern und Geschwister verlassen musste, um allein nach Spanien zu reisen». Er kam über die Berge nach Marokko und zahlte 1.500 Euro, um versteckt über dem Vorderrad eines Lastwagens nach Melilla zu gelangen. Sein Ziel war das Zentrum für Minderjährige, von wo aus er nach Pamplona gebracht wurde.

Abdo posiert vor seiner Bar in der Altstadt von Pamplona.

Dort stand er dann ohne Mittel da. «Man fängt nicht bei Null an, sondern bei weniger als Null», sagt er und betont, dass mangelnde Sprachkenntnisse und die Tatsache, ein Ausländer zu sein, die Integration behindern. «Wenn sie merken, dass du nicht von hier bist, sagen sie dir, dass sie nach einem anderen Profil suchen». Nachdem er sich mühsam Spanisch angeeignet hat, das er nun fließend beherrscht, arbeitete er Tag und Nacht als Kellner in Bars und Nachtclubs.

Derzeit arbeitet Abdo zum einen hart in seiner eigenen Bar 'Sirius', die er gerade in Pamplonas Altstadt eröffnet hat, zum anderen sucht er weiterhin nach einer Mietwohnung für die gesamte Familie, die fünf Jahre nach seinem Weggang nachkommen konnte. Mit 22 Jahren hat er die Verantwortung für alle übernommen.

An eine Rückkehr in die verlassene Heimat ist nicht zu denken. In Spanien sind etwa 17.000 Syrer registriert, und weniger als 1 Prozent der 7 Millionen Syrer, die in der erzwungenen Diaspora leben, sind heimgekehrt.