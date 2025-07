Torrox Bürgermeister präsentiert Programm der Feria von El Morche

SDA Torrox Dienstag, 22. Juli 2025 Compartir

Am gestrigen Montag hat Torrox' Bürgermeister Óscar Medina das Programm der Feria von El Morche präsentiert, die vom 13. bis zum 17. August stattfinden wird. ... Wie in den Vorjahren wird es wieder jeden Tag kostenlose Konzerte mit folgenden Künstlern und Gruppen geben: María Peláe (14. August), Decai (15. August), Joana Jiménez (16. August) und Seguridad Social (17. Augsut). Zur Einstimmung findet am 13. August, die erste Reggaeton-Nacht mit der Gruppe ‚Con Más Flow' statt.

Außerdem gibt es jeden Abend Tanzmusik mit Orquesta D'Vértigo, Orquesta Infinity Show und José A. Cortés, die bis in die frühen Morgenstunden für Unterhaltung sorgen werden. Zum Abschluss der Feierlichkeiten findet am 17. Mai die Prozession der Virgen del Carmen statt, bei der sich Tradition und Andacht zu einem unvergesslichen Fest verbinden.