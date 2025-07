Zwei Belgier ziehen nach Marbella und eröffnen eine Tapas-Bar

JUAN SOTO MARBELLA. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Sébastien Serroyen und Magali Vanden Berge sind zwei Belgier, die sich in Spanien und seine Tapas verliebt haben. Sie hatten ein komfortables Leben in Brüssel, wo sie ein namhaftes Restaurant betrieben. Aber ihr Traum war es, an der Costa del Sol zu leben, und sie haben nicht aufgegeben, bis sie ihn verwirklicht hatten. «Wir lieben das Klima, die Atmosphäre und die Menschen hier», erklären sie mit einem Lächeln im Gesicht.

Beide führten das El Cuchillo in der Gemeinde Lasne in der Nähe der Hauptstadt, ein Lokal, das sogar vom Gault & Millau-Gastroführer anerkannt wurde. Aber es war ihnen klar, dass ihr Bestimmungsort weit entfernt war. So sehr, dass sie in Belgien begannen, typisch spanische Tapas anzubieten, bevor sie den endgültigen Schritt wagten.

Zusammen mit Laurence und Bernard Stas, ihren Partnern, packten sie im vergangenen Sommer die Koffer und zogen an die Costa del Sol. Ende Oktober eröffneten sie 'Cuchillo', ihr neues Restaurant im Hafen von Cabopino in Marbella. Mit spanischer Küche, versteht sich.

Sébastien und Magali betonen, wie glücklich und zufrieden sie jetzt sind. In nur wenigen Monaten haben sie sich eine kleine Stammkundschaft aufgebaut, die täglich wächst. Das Lokal befindet sich im Hafen und verfügt über zwei Speisesäle mit einer Kapazität von 80 Plätzen im Innenraum und auf der Terrasse. «Wir waren schon immer in dieses Land verliebt», gestehen sie.

Cuchillo bietet Gerichte zum Teilen, bei denen jeder Bissen «eine Geschichte erzählt und die spanische Tradition mit Einflüssen aus der ganzen Welt verschmilzt». So gibt es ein Menü mit sechs Tapas zum Preis von 39 Euro. Außerdem wird ein Mittagsmenü angeboten, das aus einer Vorspeise, einem Hauptgericht und einem Kaffee für 24,50 Euro besteht.

Spezialitäten

Das kulinarische Angebot umfasst Salate, iberische Wurstwaren, eine vielfältige Auswahl an Kroketten, Tartar, Fleisch und Fisch. Zu den Spezialitäten des Küchenchefs gehören Spargel a la flamenca (19 Euro), 'perfekte Eier' mit weißem Spargeltartar (24 Euro) oder Kabeljau mit grünem und weißem Spargel (24 Euro).

Dazu gibt es eine Auswahl an Weinen der Weinkellereien Finca Loranque aus Toledo, Altolandon aus Cuenca und Alta Alella aus Barcelona. Das Cuchillo ist von Mittwoch bis Sonntag von 13.00 bis 23.00 Uhr geöffnet; weitere Informationen erhalten Sie online unter https://cuchillo-marbella.es.