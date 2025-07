Boom der Selbstfürsorge verleiht auch der Fitness-Branche in der Provinz Málaga Flügel

Lorena Cádiz Málaga Montag, 14. Juli 2025 Compartir

In der Fitnessbranche läuft es gut. Das steigende Interesse und Bewusstsein für Selbstfürsorge nistet sich schon seit Jahren in immer mehr Köpfen ein und immer mehr Menschen bauen regelmäßigen Sport in ihre Tagesroutine ein. Selbstfürsorge ist in vielen Schichten der Gesellschaft Thema und Sportinteressierte haben inzwischen die unterschiedlichsten Profile. Die Fitnessbranche hat reagiert und bietet angesichts der kontinuierlich steigenden Zahl der Kunden immer neue und auch spezifischere Angebote.

«Wir durchlaufen einen guten Moment, stecken mitten im Wachstum», versichert denn auch Alberto García, Geschäftsführer des nationalen Verbandes der Sportstättenunternehmer, kurz FNEID. Seine Analyse der jüngsten Entwicklung: «Es stimmt, dass es ein Vor und ein Nach der Pandemie gab. Bis 2019 lief es in unserer Branche gut, es gab ein kontinuierliches Wachstum. Im Jahr 2020 dann begann mit der Corona-Zeit mit all den Restriktionen und der Maskenpflicht eine schwere Phase für uns, die bis Mitte 2022 anhielt und großen Schaden anrichtete.» Viele Unternehmen hätten Schulden aufgenommen, um überhaupt überleben zu können. «Und das hängt vielen bis heute nach», sagt García. 2023 und 2024 seien dann aber sehr gute Jahre für alle Unternehmen aus der Sportbranche gewesen. «Die Menschen sind sich immer bewusster, dass man Sport treiben und in eine bessere Gesundheit investieren muss», fügt er hinzu.

Ähnlich äußert sich auch Jordi Bella, Geschäftsführer von Synergym: «Wir erleben derzeit ein optimales Umfeld für die Fitnessbranche. In den zurückliegenden Jahren sind wir kontinuierlich gewachsen und wir gehen davon aus, dass diese Dynamik sich fortsetzt. Es gibt noch viel Luft nach oben für die Fitnessstudios.»

Bella präsentiert Zahlen und erläutert, Spanien habe seit 2021 im Fitness-Sektor ein Plus von 4,8 Millionen Nutzern verzeichnet. Insgesamt habe es 2023 insgesamt 5,7 Millionen Mitglieder gegeben. Entsprechend gut seien die Zukunftsprognosen: «Wir gehen von einem jährlichen Wachstum von 4,3 Prozent für die nächsten fünf Jahre aus, Jahre, in denen auch das Gesundheitsbewusstsein weiter wachsen wird.» Synergym ist das beste Beispiel für die Entwicklung der Branche. Gegründet wurde das Unternehmen 2013 in Málaga, ein Jahr später eröffneten die Gründer das erste Fitnessstudio in der Stadt und seither ist Synergym kontinuierlich expandiert, zählt heute spanienweit 125 Niederlassungen.

Klima und Tourismus machen Málaga zum idealen Ort für Sportler «Málaga hat sich nach und nach im Sportbereich positioniert», sagt Jordi Bella und muss es wissen. Er ist Mitbegründer einer der erfolgreichsten Fitnessstudio-Ketten namens Synergym. Laut Bella sind es allen voran «das Klima und die privilegierte Umgebung, die die strategischen Chancen der Fitnessbranche fördern», wobei auch der Tourismus eine Rolle spiele. Bella sagt: «Málaga ist eine Stadt mit hoher touristischer Auslastung sowohl was den nationalen als auch den internationalen Tourismus anbelangt. Das hat die Stadt zu einem strategischen Standort in der Sportwelt gemacht.» Für sein Fitnessunternehmen sei es enorm wichtig, eine gute Präsenz in Málaga zu haben, um so die Sichtbarkeit von Synergym zu fördern und die Positionierung in der Branche zu stärken.

2019 hatte das Unternehmen 24 Studios und eröffnete auch in den Folgejahren trotz Pandemie noch weitere. Das bislang beste Firmenjahr war 2024, als 29 neue Fitnessstudios hinzukamen. Präsent ist Synergym in allen Regionen Spaniens, allein in Andalusien gibt es 22 Studios, wobei Málaga mit allein sieben die Nase vorn hat. «Wir haben zehn Jahre benötigt, um 100 Studios zu eröffnen und werden nur zwei weitere Jahre brauchen, um von 100 auf 200 Niederlassungen anzuwachsen. Die Effizienz unseres Unternehmens ist dabei ausschlaggebend, hat uns 2024 Nettoeinnahmen in Höhe von 50 Millionen Euro garantiert, was einem Plus von 33 Prozent verglichen mit dem Vorjahr und einem bereinigten EBITDA von 17,1 Millionen Euro entspricht. Für 2025 erwarten wir einen Umsatz von 70 Millionen Euro sowie ein EBITDA von 25 Millionen», freut sich Bella.

Pro Jahr rechnet Synergym mit 40 Neueröffnungen, was «uns für 2030 zwischen 300 und 400 Niederlassungen bringen würde», so Bella. Das Erfolgsgeheimnis ist und bleibt für den Geschäftsführer der Fitnessstudio-Kette 'smart prices'. Bella sagt: «Wir haben das traditionelle Konzept von Fitnessstudio revolutioniert, indem wir das 'smart price'-Modell eingeführt haben, das den Zugang zu unseren Studios enorm demokratisiert. Unser Geschäftsmodell basiert auf niedrigen und flexiblen Preisen, ohne Bindung oder Verträge und mit hochwertigen Studios.»

Ein anderer Bereich, in dem Fitnessstudios erheblich zugelegt haben, ist beim Thema Personal Trainer und Fitness unter freiem Himmel. Anbieter Benaltrainer aus Benalmádena ist in diese Nische gegangen, organisiert an allen Werktagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten Gruppentraining. Dafür geht es in die Anlage des Hockey-Clubs von Benalmádena mit Blick auf die buddhistische Stupa im Ort. Gleich ob die Sonne scheint, die Nacht bereits hereinbricht oder aber Regen vom Himmel fällt – trainiert wird immer und fast das ganze Jahr über, wobei natürlich auch das milde Klima Málagas eine große Rolle spielt. Firmenchef und Trainingleiter Jesús López Martín erzählt: «Nach Corona haben wir einen echten Boom verzeichnet, sind enorm gewachsen. Wir können hier unter freiem Himmel trainieren, es ist ein offener Raum mit Grünzonen, wo man sich frei und mit viel Platz bewegen kann. Nach der Pandemie kamen viele neue Kunden, die vormals in einem Fitnessstudio gewesen waren, dann aber nicht mehr in einem geschlossenen Raum trainieren wollten. Jetzt, ein paar Jahre später, sagen sie mir alle, dass sie nicht wieder zurückgehen, sich dort nicht mehr wohl fühlen würden.»

Benaltrainer betreut derzeit rund 100 Kunden. Sie alle profitieren von einem flexiblen System, tranieren in der Gruppe, aber auch über eine App. Jede Woche können sie die Tage und Uhrzeiten auswählen, die ihnen am meisten zusagen. Auch werden je nach der Zahl der monatlichen Trainingseinheiten verschiedene Tarife angeboten. «Auch wenn wir Training in der Gruppe anbieten, suchen wir doch auch die personalisierte Betreuung. In jeder Trainingseinheit berücksichtige ich darum mögliche Verletzungen oder gesundheitliche Einschränkungen der Teilnehmer», versichert López Martín.

Kundenprofil

Die Fitnessbranche bietet derzeit für verschiedenste Kundenprofile das geeignete Trainingsprogramm. Bei Synergym beispielsweise werden die Mitglieder «immer jünger», laut Geschäftsführer Bella sind «80 Prozent der Nutzer zwischen 14 und 44 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 31 Jahren». Benaltrainer wiederum zählt Frauen zwischen 30 und 45 Jahren zur Hauptklientel, wobei es sich um Personen mit «mittelhohem sozialen und wirtschaftlichen Hintergrund» handele, so Chef López Martín.