Andalusiens Ministerpräsident Juanma Moreno eröffnet Erweiterung der Entsalzungsanlage

MARÍA ALBARRAL MARBELLA. Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Die Meerwasserentsalzungsanlage von Marbella produziert nun 20 Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr. Andalusiens Ministerpräsident Juanma Moreno, weihte am vergangenen Dienstag die Erweiterung der Anlage ein, nachdem die Arbeiten, die fast acht Millionen Euro gekostet haben, es ermöglicht haben, die Kapazität der Anlage von sechs Millionen Kubikmeter pro Jahr auf das Dreifache zu erhöhen. «Diese Infrastruktur deckt praktisch ein Drittel des Verbrauchs an der Costa del Sol, was bedeutet, dass wir einen wichtigen Beitrag zur Wasserversorgung leisten, und zwar in hoher Qualität», sagte der andalusische Regierungschef, der gleichzeitig betonte, dass «die Wasserpolitik von Anfang an eine absolute Priorität für diese Regionalregierung war, und ich der Meinung bin dass sie auch für alle öffentlichen Verwaltungen eine Priorität sein sollte».