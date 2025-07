Das Dorfkino in Spanien, das Sara Montiel und Clint Eastwood besuchten

JOSEBA MARTÍN Villarejo de Salvanés Samstag, 5. Juli 2025 Compartir

«Es war die Plackerei von Montag bis Freitag wert, wenn samstags im Macario-Kino ein guter Film gezeigt wurde.» So heißt es in dem Lied, das der aus Cádiz stammende Javier Ruibal dem beliebtesten Kino von El Puerto de Santa María gewidmet hat. Eine der wenigen musikalischen Ehrungen des in der Nachkriegsgeneration so beliebten Dorfkinos. Um dieses Phänomen zu verstehen, muss man 45 Kilometer von Madrid entfernt auf der A3 in Richtung Valencia einen Zwischenstopp in Villarejo de Salvanés einlegen, einem Ort mit knapp 8.000 Einwohnern. Die Website der Gemeinde führt acht Sehenswürdigkeiten auf: einen einzigartigen Bergfried, Paläste, Herrenhäuser, ein Kloster, zwei Waschplätze... und ein Filmmuseum. Es ist das vollständigste in Spanien und eines der umfangreichsten in Europa.

Das bescheidene Äußere hat wenig mit den Palästen der Cinémathèque Française, des Museo Nazionale del Cinema in Turin oder denen von New York, Los Angeles, Amsterdam oder Berlin zu tun. Dieses Filmmuseum von Carlos Jiménez ist etwas viel Persönlicheres, es ist die Geschichte eines ganz der siebten Kunst gewidmeten Lebens, an dem Ort, an dem ihr Förderer mehr als 60 Jahre verbracht hat. Der Mann hat viel von Totó, dem schelmischen Kind aus 'Cinema Paradiso': «Ich habe mit 8 Jahren als Filmvorführer von 'Pachín Almirante' [ein spanascher Film von 1961] angefangen. Heute ist Ángel Gómez Mateo [die Hauptfigur] ein guter Freund von mir. Mein Vater nahm mich von einem Kino zum anderen mit, um als Filmvorführer in mehreren Kinos gleichzeitig zu arbeiten.» Der Film ist immer noch auf YouTube zu sehen.

Jiménez' Vater war einer jener Unternehmer, die davon träumten, in ihrem Dorf ein Kino zu eröffnen. Er kaufte das Grundstück und errichtete das Gebäude. So wurde am Mittwoch, den 31. August 1966, um zehn Uhr abends das Cine París mit 'Four Guys from Texas', einer Westernkomödie mit Frank Sinatra, Dean Martin, Ursula Andress und Anita Eckberg eröffnet. Tausend Menschen kamen, viele von ihnen mit Stühlen von zuhause.

Leinwand aus Gips und Kalk

Der Anfang war nicht leicht. «Der Saal war neu gebaut und hatte kein Dach und musste als Sommerkino eröffnet werden, weil kein Geld für mehr da war. Die Vorderwand aus Gips wurde mit Kalk gestrichen und fungierte als Leinwand. Es war das beste und natürlichste Kino, das es je gab», erinnert sich Carlos Jiménez, dessen Vater 22 Dorfkinos leitete, einige als Eigentum, andere zur Miete. Am Anfang diente es auch als Tanzsaal: ein Eingang, zwei Vergnügungen. Dies sind einige der Anekdoten, die der gebürtige Madrilene in den fünf Büchern erzählt, die er bereits veröffentlicht hat.

Das 'Museo del Cine Carlos Jiménez wurde am 10. Januar 2012, vier Jahre nachdem das Kino Paris für immer geschlossen hatte, mit 'Mar adentro' vor fünfzehn Zuschauern eröffnet. Die Zukunft war ungewiss. «Ich hatte keine Ahnung, aber ich wusste, dass ich weiterhin mit dem Kino verbunden sein würde – und ich habe es geschafft!» Seit seiner Kindheit sammelte er alle Arten von Material (Projektoren, Geräte, Kabinen, Plakate...), nun begann er es zu professionalisieren. «Ich nehme an internationalen Auktionen teil. Spanien ist ein rückständiges Land, zumindest seit Ferdinand VII. In letzter Zeit habe ich sehr bedeutende Objekte in den USA ersteigert, auch wenn Frankreich die Wiege des Kinos ist. Soll ich stolz darauf sein? Ich weiß es nicht. Ich tue, was ich will, und bringe Opfer, um mein Ziel zu erreichen. Man sagt, dass man sich um ein ‚gutes Leben' kümmern muss. Ich lebe gut, indem ich arbeite», sagt er.

Jiménez hat sich um Partnerschaften mit verschiedenen Institutionen bemüht, musste sie jedoch ablehnen, weil sie zu stark eingreifen wollten oder von geringen Nutzen waren. «Mit diesem Museum verliere ich Geld, aber Gott sei Dank habe ich noch andere Geschäfte», sagt der Eigentümer und einzige Angestellte des Museums, der das Licht an- und ausschaltet, Restaurierungen in Auftrag gibt, Stücke sucht, über Ausstellungen und Leihgaben verhandelt und als Führer mit einem leidenschaftlichen Diskurs und enzyklopädischem Wissen voller Anekdoten glänzt. «Sehen Sie diese riesige Oscar-Statue? Sie thront über Raum C, dem größten Raum des 1.000 Quadratmeter großen Hauses. «Ich habe sie 2004 auf einer Auktion ersteigert, sie stammt aus dem Kodak Theatre in Hollywood. Es dauerte sechs Monate, bis sie in einem Schiffscontainer ankam», sagt er.

Alfredo Landa und Morricone

Wer denkt, dass es sich hier um einen Rückblick auf die Karrieren von Schauspielerinnen, Schauspielern und Regisseuren handelt, wird enttäuscht: der Schwerpunkt liegt auf der technischen Entwicklung der siebten Kunst: von der Sammlung früher Erfindungen, die die Illusion von Bewegung erzeugten, über die Originalausrüstung der Brüder Lumière und das erste Tonfilmgerät – ein Vitaphone mit Schallplatte von 1927 – bis hin zu den spektakulären 70-mm-Projektoren, die aus legendären Kinos im Zentrum von Madrid gerettet wurden. Und nur ein Teil der Sammlung ist zu sehen. Die Zahlen sind schwindelerregend: 500 Projektoren, 22.000 nach Themen geordnete Filmplakate, fast 150 Kabinen aus Kinos in ganz Spanien – wie dem Alcalá Palace, dem Fantasio, dem Consulado oder dem Rialto in Madrid –, Kostüme der Platzanweiser, Standfotos...

Vergrößern Der Oscar, der den größten Raum des Museums beherrscht, stammt aus dem Kodak Theatre in Hollywood. Joseba Martín

Das Gästebuch des Museums ist ein 'Who is Who' des spanischen Kinos: Dort haben sich unter anderen Saturnino García, Paul Naschy, Sara Montiel, Eusebio Poncela, Loles León, José Sazatornil, Carmen Sevilla, Silvia Tortosa, Eduardo Noriega, Florinda Chico, Manuel Alexandre, José Sacristán und Alfredo Landa, sein spanischer Lieblingsschauspieler, verewigt. Und auch Clint Eastwood, Julia Roberts und Aurora Bautista waren da. Und was die Musikauswahl angeht, so hat er fast alle Soundtracks von Ennio Morricone, darunter auch den von 'Cinema Paradiso', seinem Lieblingsfilm. «Ich habe sogar viele Original-Dekorationen aus dem Film», freut er sich.

Der Unternehmer aus Madrid liebt sein Museum, fühlt sich aber allein. «Ich habe keine Hilfe. Ich unterhalte das Museum, indem ich es selbst betreibe und Geräte für Filme vermiete, die die verschiedensten Epochen nachstellen», erklärt er. Viele seiner Stücke tauchen in Kurzfilmen, Dokumentarfilmen, Videoclips, Ausstellungen anderer, Messen, Filmtagen, Serien wie 'Amar en tiempos revueltos', 'Cuéntame' oder 'El Ministerio del Tiempo' und in Filmen wie 'Mientras dure la guerra', von Alejandro Amenábar, oder 'Cerrar los ojos', von Víctor Erice.

An das Museum angeschlossen ist ein als Sommerkino ausgestattetes Freigelände. «Siehst du das alles? Es ist ein perfektes Sommerkino, aber die Stadtverwaltung will nichts damit zu tun haben. Das ist schade», klagt er. Der Besuch setzt sich einige Meter von Jiménez' Haus entfernt fort, wo die Garageneinfahrt zu einem schönen Innenhof und der Tür zum Gästesaal führt. In dessen Innerem steht ein langer Tisch, der von einer umfangreichen Bibliothek mit Publikationen über die siebte Kunst flankiert wird. «Hier haben die Forscher eine riesige Menge an Material, falls sie daran interessiert sind», sagt Carlos. Und hinter einer kleinen Tür, hinten rechts, befindet sich sein Allerheiligstes: ein ebenfalls geretteter Kinosaal mit etwa zwanzig Sitzplätzen und einem Schlagzeug. «Als ich jung war, spielte ich in einer Band, The Geminis. Wir haben nie eine Aufnahme gemacht», erinnert er sich.

Luis Eduardo Aute sang in einem seiner bekanntesten Lieder «Kino, Kino, Kino, mehr Kino, bitte, denn das ganze Leben ist Kino und Träume sind Kino». Für Carlos Jiménez sind Kino, Leben und Träume ein und dasselbe.