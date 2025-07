Jennifer López tritt auf dem Festival Marenostrum auf

Beatrice Lavalle Fuengirola Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Das Konzert der nordamerikanischen Pop-Queen Jennifer López, das ursprünglich für Málaga-Stadt angekündigt war, findet letztendlich auf dem Festival Marenostrum in Fuengirola statt. J.Lo wird im Rahmen ihrer Tournee 'Up All Night' anhand ihrer großen Hits von Klassikern wie 'On the Floor', 'Love Don't Cost a Thing' oder 'Let's Get Loud' bis hin zu neuen Themen ihre bisherige Karriere Revue passieren lassen. Die Sängerin, die auch als Schauspielerin und Designerin erfolgreich ist, wird mit ihren Latin-Pop-Rhythmen das Publikum zum Tanzen bringen.

C/Tartesos. 11. Juli, 21.45 Uhr (Einlass ab 19.45 Uhr). Es sind noch Eintrittskarten für 90 und 200 Euro auf www.enterticket.es/ erhältlich.