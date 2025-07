Flughafen Málaga zählt in Benchmark-Ranking zu den Besten der Welt

Pilar Martínez MÁLAGA. Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Es gibt schätzungsweise 9.000 Flughäfen auf der Welt, auf denen kommerzielle Flüge stattfinden. Um herauszufinden, welche die besten sind, erstellt Airhelp, das weltweit führende Technologieunternehmen für den Schutz der Passagierrechte, seit 2015 die AirHelp-Score-Rangliste, die aus 250 Flughäfen in 68 verschiedenen Ländern der Welt besteht. 14 spanische Luftverkehrsinfrastrukturen sind dabei, darunter auch Málaga.

Diese Technologie weist insbesondere auf den Sprung des Flughafens Málaga hin, der in diesem Jahr in der Weltrangliste um 55 Plätze nach oben klettert und mit einer Bewertung von 7,56 Punkten auf Platz 124 liegt. Auf nationaler Ebene wird er als siebtbester Flughafen Spaniens eingestuft und übertrifft damit den Flughafen El Prat in Barcelona, den Flughafen Alicante und den Flughafen Palma de Mallorca, der am Ende der Liste der in der Weltrangliste aufgeführten spanischen Flughäfen steht. Für dieses Ranking bewertet AirHelp drei Faktoren: die Pünktlichkeit mit einem Gewicht von 60 Prozent, die Meinung der Nutzer mit 20 Prozent und die Qualität der Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten mit weiteren 20 Prozent. «Die Daten stammen hauptsächlich von der Analyseplattform von AirHelp, die mehr als 4.000 Flughäfen weltweit überwacht, sowie von den jüngsten Erfahrungen der Passagiere, die zwischen dem 1. Juni 2024 und dem 31. Mai 2025 gesammelt wurden», heißt es.

Auf der Grundlage dieser Schlüssel ist Bilbao der erste spanische Flughafen, der in der Airhelp-Rangliste erscheint. Er belegt den 16. Platz in der Weltrangliste und ist darüber hinaus der zweitbeste Flughafen in Europa mit einer Gesamtbewertung von 8,16 Punkten, mit 8,3 bei der Pünktlichkeit, 8 bei den Kundenbewertungen und 7,7 bei den Freizeiteinrichtungen wie Geschäften und Restaurants. Der zweite nationale Flughafen, der in der Rangliste erscheint, ist der Flughafen von Sevilla, der in seinem zweiten Jahr in dieser Rangliste den 68. Platz einnimmt, nachdem er sich im Vergleich zum Vorjahr um 30 Positionen verbessert hat und eine Note von 7,78 erhält, die sich aus dem Durchschnitt von 7,9 für die Pünktlichkeit, 8,1 für die Nutzermeinung und 7,2 für die Dienstleistungen ergibt.

Den dritten Platz belegt in der neuen Ausgabe der Flughafen Madrid-Barajas, der im Vergleich zu den anderen nationalen Flughäfen weiter abfällt und nach einem Rückgang um 26 Plätze nun auf Platz 76 der Weltrangliste liegt. Dennoch ist sein Durchschnitt mit 7,75 immer noch bemerkenswert.

Valencia, Fuerteventura, Teneriffa Nord, Alicante, Barcelona, Gran Canaria, Teneriffa Süd, Lanzarote, Ibiza und Palma de Mallorca sind ebenfalls unter den 250 besten Flughäfen der Welt. Vor Málaga liegt Valencia ebenfalls auf Platz 81 der Weltrangliste und ist mit einer Durchschnittsnote von 7,73 der viertbeste Flughafen des Landes. Der fünfte spanische Flughafen ist neu in der Liste: der Flughafen von Fuerteventura, der mit einer Durchschnittsnote von 7,70 auf Platz 88 der Weltrangliste liegt. Knapp vor der Costa del Sol liegt der Flughafen Teneriffa Nord an sechster Stelle in Spanien und auf Platz 105, wenn man die anderen internationalen Flughäfen mit einbezieht. Der Flughafen der Kanarischen Inseln hat die Note 7,63.

Airhelp weist darauf hin, dass die beiden balearischen Flughäfen auf der Liste, Ibiza und Palma de Mallorca, im Vergleich zum Vorjahr um 125 bzw. 86 Plätze zurückgefallen sind. Ibiza liegt damit auf Platz 203 und Palma de Mallorca auf Platz 208. Das Gleiche gilt für den zweitwichtigsten Flughafen Spaniens, den Flughafen El Prat in Barcelona, der mit einer Note von 7,55 auf Platz neun in Spanien und Platz 127 in der Welt liegt, nachdem er innerhalb eines Jahres 38 Plätze verloren hat.

Bester Flughafen der Welt

Weltweit führt der Flughafen Kapstadt in Südafrika mit 8,57 Punkten die Rangliste an, gefolgt vom Flughafen Doha Hamad in Katar mit 8,52 Punkten und dem Flughafen Riyadh King Khaled in Saudi-Arabien mit 8,47 Punkten. Málaga hat Direktflüge zu den beiden letztgenannten Zielen.

Airhelp erklärt, warum die europäischen Flughäfen keine höheren Platzierungen erreichen, und begründet dies damit, dass es in Europa nur einen Flughafen unter den zehn besten der Welt gibt, nämlich den Flughafen Bergen Flesland in Norwegen, der eine 8,27 erhielt. Dies ist zwar eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahr, steht aber im Gegensatz zu den Flughäfen im Nahen Osten, in Südafrika und Nordamerika, die deutlich besser abschneiden. In diesem Zusammenhang heißt es: «Die europäische Verordnung EC 261 ist zwar eine der umfassendsten Verordnungen über Fluggastrechte, ihre Wirksamkeit beschränkt sich aber auf Verspätungen von mehr als drei Stunden. Deshalb berücksichtigt AirHelp Pünktlichkeitsprobleme bereits ab 15 Minuten».