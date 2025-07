Vorsicht am Bau

Compartir

Eine Erfahrung, die nicht nur meine ist, sollte jeder berücksichtigen, der beabsichtigt, ein Bauwerk errichten zu lassen! Der gewöhnliche, spanische Bauunternehmer setzt sich nur ungern hin, um mühselig ein korrektes Angebot für ein Bauprojekt zu ermitteln, Nein, er schätzt aufgrund seiner mehr oder weniger langjährigen Erfahrungen im Gewerbe, wie viel Zeit er für einen Bau eventuell benötigen wird. Die geschätzte Summe verdoppelt er und schlägt noch einen Sicherheitsbetrag auf. Gibt der Bauherr sein Okay, beginnt er mit der Arbeit. Wenn er nach einem gewissen Baufortschritt erkennt, dass mit der Kalkulation seine Gewinnerwartung wider erwarten nicht zu erfüllen ist, erklärt er dieses Problem dem Bauherrn. Der hat nun zwei Möglichkeiten. Entweder stimmt er zähneknirschend zu, den Aufschlag zu tragen, oder aber es kommt zu einer erheblichen Auseinandersetzung zwischen beiden, ob der Zahlung für bereits erbrachte Leistungen, und es entsteht nun die Schwierigkeit, einen anderen Unternehmer zu finden, der dann garantiert nach derselben Verfahrensweise vorgeht wie sein Kollege. Nach meiner Erfahrung sollte man spanische Bauarbeiter nicht unbeaufsichtigt lassen, wenn man sich Katastrophen und erhebliche Mehrausgaben ersparen will. Um nur einen negativen Fall zu schildern: Ein deutscher Resident in Calpe, an der Costa Blanca, hatte den Bau einer Garage in Auftrag gegeben. Die Dokumentation war eindeutig. Die Garage musste genau gemäß Zeichnung gebaut werden, weil die Einfahrt durch einen Felsen eingeschränkt war. Da es sich um eine simple Sache handelte, (dachte man) wäre keine Aufsicht nötig. Als der Eigentümer ankam, stellte er fest, dass die Garage unmöglich genutzt werden konnte, weil ein Felsen und der nahe Abgrund dies verhinderten. Es war dem Maurer zu mühselig gewesen, den Felsen wie gefordert zu zertrümmern. Der Eigentümer regte sich derart darüber auf, dass er einem Herzinfarkt zum Opfer fiel.