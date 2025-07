Torrox hat seine Tourismusbüros geöffnet

SDA Torrox Donnerstag, 10. Juli 2025 Compartir

Das Rathaus von Torrox hat heute mitgeteilt, dass die Touristeninformationsstellen der Gemeinde ab sofort in Betrieb sind. , um den Besuchern und Einwohnern in der Hauptsaison noch mehr Aufmerksamkeit zukommen zu lassen.

Die Touristeninformationsstellen sind an allen Wochentagen (Montag bis Sonntag) von 11 bis 14 Uhr und von 18 bis 21 Uhr geöffnet und bieten Informationen über lokale Ressourcen, Strände, Routen, kulturelle Angebote und andere Dienstleistungen. Diese sind: Casa de la Aduana in Torrox Pueblo, Paseo Marítimo de Ferrara in Torrox Costa und Paseo Marítimo de El Morche in El Morche.

Das Zentralbüro (im Edificio de Usos Múltiples de la Costa) am Kreisverkehr am Ortseingang von Torrox Costa ist von Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr sowie Donnerstag- und Freitagnachmittag von 17 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr geöffnet.