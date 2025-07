Jeden Donnerstag kostenlose Stadtführungen in Torrox Pueblo

SDA Torrox Mittwoch, 16. Juli 2025 Compartir

Die Gemeinde Torrox bietet in diesem Sommer wieder jeden Donnerstag kostenlose Stadtführungen durch Torrox Pueblo an, die um 9 Uhr auf der Plaza de la Constitución vor dem Rathaus beginnen werden. Einzige Ausnahme ist die Woche vom 15. August, in der die Führung von Donnerstag auf Mittwoch, den 13. August, vorverlegt wird.

Am heutigen Mittwoch haben Kulturstadträtin María Ángeles España, der Stadtrat für die historische Altstadt, José Manuel Fernández, und der Leiter des Tourismusbüros Salvador Márquez die neuen Führungen präsentiert. Salvador Márquez wird die Teilnehmer durch die symbolträchtigsten Ecken der Altstadt führen und gleichzeitig einen geschichtlichen Überblick über die Gemeinde geben.

„Diese Besichtigungen sind eine Möglichkeit, unseren Besuchern die Seele von Torrox zu zeigen, aber auch eine Gelegenheit für die Einheimischen, unsere Geschichte wiederzuentdecken«, sagte María Ángeles España und fügte hinzu, dass die Besichtigungen in kleinen Gruppen und mit Erklärungen auf Spanisch und Englisch stattfinden werden.

José Manuel Fernández seinerseits ermutigte sowohl die Besucher, die in den Monaten Juli und August nach Torrox kommen, als auch die Einwohner, die bisher noch keine Gelegenheit hatten, diese Routen zu genießen, zur Teilnahme, „da sie mit Sicherheit etwas mehr über die Geschichte ihrer eigenen Gemeinde erfahren werden«. Fernández hob „das Engagement des Rathauses hervor, den Wert der Altstadt nicht nur durch die Restaurierung des historischen Erbes, sondern auch durch die kulturelle und touristische Verbreitung zu steigern«.

Die Anmeldung ist kostenlos und kann in den Vier Tourismusbüros von Torrox, per E-Mail an turismo@torrox.es oder telefonisch unter 952 53 02 25 erfolgen.