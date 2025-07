Pequeño Grupo und Backstübel veranstalten Benefizkonzert

MARLENE WÖRNER TORROX. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Am 23. Juli lädt das Backstübel in Torrox Costa zu einem besonderen Ereignis ein: Ein Konzert zugunsten der SOS-Kinderdörfer in Spanien, bei dem die bekannte Gesangsformation Pequeño Grupo zusammen mit den Gastgebern Wolfgang und Karina ein musikalisches Highlight setzt.

Seit ihrem ersten Auftritt im Backstübel hat sich Pequeño Grupo einen festen Platz in den Herzen lokaler Musikliebhaber erobert. Obwohl die Gruppe im Laufe der Zeit viele Konzerte gab, bleibt der Auftritt im Backstübel etwas Besonderes – eine Gelegenheit, das Publikum zu begeistern und einen Beitrag für den guten Zweck zu leisten. Wolfgang und Karina, die Betreiber des Backstübels, zeigen sich diesbezüglich sehr engagiert. Der Termin fällt mit dem letzten Arbeitstag vor dem Sommerurlaub zusammen, und Wolfgang kündigte an, den Grill nochmal anzuschmeißen, um den Nachmittag kulinarisch abzurunden.

Das Programm verspricht eine abwechslungsreiche musikalische Reise durch Schlager, Evergreens und beliebte spanische Lieder – ein Mix, der zum Mitsingen und Tanzen einlädt. Wie gewohnt wird Pequeño Grupo mit ihrer Bühnenpräsenz und ihrem Repertoire für ausgelassene Stimmung sorgen.

Der Startschuss fällt um 14 Uhr, und alle Gäste sind herzlich eingeladen, einen Nachmittag voller Musik, Gemeinschaft und Engagement zu erleben. Der Erlös aus dem Benefizkonzert kommt direkt den SOS-Kinderdörfern in Spanien zugute, um den Kindern dort ein besseres Leben zu ermöglichen.