Nach Überfall auf Lager in Alhaurín el Grande: Polizei nimmt Lachgas-Problematik ernst

Die Erscheinungsform ist harmlos. Ein mit einer Kapsel, die für den Preis einer Zigarettenschachtel gekauft werden kann, aufgeblasener Ballon erzeugt ein Gefühl der Euphorie und Entspannung. Der Rausch wird von einem albernen Lachen begleitet, daher auch der Name, unter dem Distickstoffoxid im Volksmund bekannt ist: 'Lachgas'. Die Folgen sind jedoch alles andere als lustig: In Marbella sprang ein junger Brite vom Balkon seines Zimmers, da er glaubte, er könne den Swimmingpool des Hotels erreichen. Aufgrund der Entfernung war dies jedoch unmöglich. Ein Minderjähriger sprang in einer Halluzination aus einem fahrenden Auto auf der Autobahn. Und ein schwedischer Tourist, der an einem Junggesellenabschied teilnahm, wurde tot in einem privaten Pool gefunden. Die Polizei brachte alle drei Fälle mit dem Konsum von Lachgas in Verbindung.

Der 'Zierrat' nach 'Botellones' an Freizeitstätten besteht nicht mehr nur aus leeren Gläsern und Flaschen. Jetzt finden die Reinigungsdienste oft kleine Metallpatronen unter den auf dem Boden verstreuten Hinterlassenschaften – die üblichen Behältnisse von Lachgas, das vor allem bei den jüngeren Heranwachsenden, die es mit den 'Vape'-Verdampfern (E-Zigarette) in Verbindung bringt, zu einer Modedroge geworden ist.

Um die Verbreitung des illegalen Handels mit Lachgas für den Freizeitkonsum einzudämmen, haben die Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren ihre Wachsamkeit erhöht – gerade weil Lachgas so beliebt ist. Während die Einsatzkräfte die Beschlagnahmungen in der Nähe von Bars intensiviert haben, haben die Ermittlungsgruppen versucht, die Vertriebs- und sogar die Geldwäschenetze für das aus dieser Tätigkeit stammende Schwarzgeld zu bekämpfen.

Sowohl die Nationalpolizei als auch die Guardia Civil haben bei der Beschlagnahme die übliche Vorgehensweise eingehalten: Beschlagnahme, Vorführung vor Gericht, Entnahme von Proben zur Verarbeitung und Vernichtung. Im Fall von Distickstoffoxid bereitet eines der Glieder jedoch jedoch Probleme: die Entsorgung der Ware. Lachgas bewegt sich in einem juristischen Graubereich, was den Kampf gegen die illegale Verbreitung einer eigentlich legalen Substanz erschwert.

Der paradigmatischste Fall ereignete sich in der Provinz Málaga, genauer gesagt in Alhaurín el Grande, wo in einer Lagerhalle in einem Industriegebiet ein veritables Lachgas-Arsenal gelagert wird. Insgesamt 21.308 Liter Lachgas wurden im März letzten Jahres von der Guardia Civil bei Schmugglern beschlagnahmt, und bisher hat sich noch keine Behörde dafür verantwortlich gezeigt.

Vergrößern Die Guardia Civil bei einem Einsatz. EFE/G.C.

Das Lager ist nur durch Sicherheitskameras überwacht und wurde bereits fünfmal von Dieben überfallen, die einen Teil der Bestände gestohlen haben, um sie auf den Schwarzmarkt zu bringen. Aber das ist nicht die Hauptgefahr. Mehrere befragte Polizeiquellen haben vor dem «großen Risiko» für die Sicherheit und die Umwelt gewarnt, das eine unbeabsichtigte Verpuffung einer so großen Gasmenge darstellen würde.

Das Gericht in Coín (Málaga), das den Fall untersucht, ist sich der Gefahr bewusst. Es hat die Zerstörung im Juli 2024 genehmigt und alle zuständigen Behörden angeschrieben, um die Wiederverwendung oder Beseitigung zu veranlassen. Das Problem ist jedoch, dass nur spezialisierte Unternehmen diese Aufgabe durchführen können und die Kosten hierfür zwischen 200.000 Euro (im ersten Fall) und 700.000 Euro (im zweiten Fall) liegen. Das Zentrum zur Bekämpfung des Terrorismus und der organisierten Kriminalität (CITCO), das die Vernichtung von beschlagnahmten Drogen koordiniert, hat geantwortet, dass die Kosten sein Budget übersteigen. Die Verarbeitung eines Liters Distickstoffoxid ist zehnmal teurer als die Verbrennung eines Kilos Haschisch.

Ein Polizist mit jahrzehntelanger Erfahrung sagt, dass Lachgas «ernsthafte ökologische und logistische Herausforderungen» mit sich bringt, da die Lagerung und sichere Vernichtung teuer sind. Nicht nur wegen der Explosionsgefahr bei vollen Flaschen, sondern auch wegen der Handhabung von scheinbar leeren Flaschen.

Die Müllverbrennungsanlage Ca na Putxa auf Ibiza ist neben der Costa del Sol am stärksten von dieser Modeerscheinung betroffen und mit der Anzahl der Kapseln, die sie erhält, komplett überfordert. Es kam sogar bereits zu mehreren Explosionen, wie im Sommer 2023, als eine Flasche, die zermalmt werden sollte, wie ein Geschoss durchs Dach katapultiert wurde und dort ein Loch hinterließ. Ganz zu schweigen von den Auswirkungen auf das Klima: Distickstoffoxid ist 300-mal schädlicher als CO₂ und kann mehr als 100 Jahre in der Atmosphäre verbleiben. Es ist das drittwichtigste Treibhausgas nach Kohlendioxid und Methan.

Frage des Geldes

Die Handhabung ist im Wesentlichen eine Frage des Geldes. Der Grund für den Status quo ist jedoch die Schwierigkeit der Strafverfolgung, da die Droge nicht auf der Liste der international kontrollierten Betäubungsmittel steht. «In der Tat ist es sehr unwahrscheinlich, dass dies jemals der Fall sein wird, da es verschiedene Verwendungsmöglichkeiten gibt. Die Aufnahme in die Liste würde den legalen Gebrauch stark behindern, was inakzeptabel ist», erklärt Claudio Vidal, der in Andalusien für das Projekt Energy Control der Asociación Bienestar y Desarrollo verantwortlich ist und sich auf die Erforschung von Drogen und deren Auswirkungen spezialisiert hat.

Er hat Recht. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft es als ein unentbehrliches Arzneimittel ein. Es ist auf Rezept erhältlich und wird durch Inhalation verabreicht. Gemischt mit Sauerstoff wird Distickstoffoxid zur kurzfristigen Schmerzlinderung und zur Verringerung von Angstzuständen während der Geburt, als chirurgisches Anästhetikum, zur Notfallbehandlung von Verletzungen, bei zahnärztlichen Eingriffen und als Teil der Sterbebegleitung eingesetzt. Was aber wahrscheinlich am meisten zu seiner wachsenden Verbreitung beigetragen hat, ist die Vermarktung kleiner, preiswerter Kartuschen zur Herstellung von Schlagsahne.

Obwohl es nicht kontrolliert wird, gilt es laut dem Nationalen Drogenplan der spanischen Regierung als «Missbrauchsdroge und Arzneimittel zugleich». Ein Bericht der Europäischen Drogenagentur (EUDA) warnt vor einem ernsthaften Gesundheitsrisiko für junge Menschen, die es als harmlos wahrnehmen.

Vergrößern Beschlagnahmung von 23.000 Behältern mit Lachgas in Melilla. EFE/ G.C.

Der Erfolg von Distickstoffoxid liegt in seinem niedrigen Preis – 3 bis 5 Euro für eine Acht-Gramm-Kapsel mit vier Litern Gas, genug, um einen Luftballon zu füllen – sowie in seiner unmittelbaren Wirkung in Form von Euphorie, Entspannung und Gleichgültigkeit. Diese Verzerrungen können sich auf das Hör- und Sehvermögen auswirken und einen psychedelischen oder verträumten Zustand hervorrufen. Gelegentlich kommt es auch zu Halluzinationen.

Gesundheitswarnung

In Spanien haben die Polizeibehörden vor einer Zunahme der Gewalt im Zusammenhang mit Lachgas gewarnt. In den Niederlanden ist die Zahl der Verkehrsunfälle, hauptsächlich mit Fahrrädern und Motorrollern, aufgrund der Kombination von Lachgas und Autofahren innerhalb von nur zwei Jahren um 80 Prozent gestiegen. Die Zahl der Behandlungen in der Notaufnahme aufgrund von Nebenwirkungen ist in den letzten Jahren in Europa sprunghaft angestiegen. So stieg die Zahl der Fälle in Dänemark von 16 im Jahr 2015 auf 90 im Jahr 2020, in Frankreich wurden im selben Jahr 134 Fälle gemeldet – gegenüber 10 im Jahr 2017 – und in den Niederlanden 144.

Einige junge Menschen atmen das Gas, das sich in Schlagsahne-Spendern befindet, direkt ein. Das birgt ein extrem hohes Risiko für schwere Erfrierungen. Das Gas hat eine Temperatur von -40 bis -55 °C, wenn es aus diesen Behältern freigesetzt wird. Es kann innerhalb von Sekunden Nase, Lippen, Mund, Rachen, Stimmbänder und Lunge verbrennen, wie aus dem EUDA-Bericht hervorgeht.

Viele der chronischen Folgen, die durch Distickstoffoxid verursacht werden, hängen mit der irreversiblen Inaktivierung von Vitamin B12 zusammen. Davon sind vor allem Menschen betroffen, die sich vegetarisch oder vegan ernähren und somit nur wenig Vitamin B12 aufnehmen. Ein niedriger B12-Spiegel erhöht das Risiko einer chronischen Toxizität, insbesondere von Nervenschäden. Im Vereinigten Königreich wurde berichtet, dass junge Menschen aufgrund des Missbrauchs dieser Substanz an den Rollstuhl gefesselt sind.