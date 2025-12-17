Comeback nach Monaten: Ter Stegen siegt mit Barça im Pokal

DPA Barcelona Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Marc-André ter Stegen hat bei seinem Startelf-Comeback beim FC Barcelona nach mehr als einem halben Jahr einen knappen Pokalsieg festgehalten. Nach überstandener Rückenverletzung berief Trainer Hansi Flick den 33-Jährigen in die Startaufstellung von Barça beim mühsamen 2:0 (0:0) bei Drittligist CD Guadalajara.

Ex-Bundesligaprofi Andreas Christensen (76. Minute) köpfte die Katalanen in der dritten Runde spät in Führung. Kurz darauf war ter Stegen, der lange wenig zu tun hatte, zweimal zur Stelle und zeigte starke Paraden. Marcus Rashford entschied das Spiel (90.).

Ter Stegen will bei WM Nummer eins sein

Unklar bleibt die Zukunft des deutschen Keepers trotzdem. Flick betonte vor dem Spiel erneut, dass Joan Garcia, der im Pokal eine Pause bekam, sein Stammtorwart ist. Eigentlich gilt ter Stegen als geplante Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft für die WM im kommenden Sommer (11. Juni bis 19. Juli). Dafür müsse er aber Spielpraxis sammeln, wie Bundestrainer Julian Nagelsmann immer wieder betonte.

«Marc muss sich entweder in Barcelona durchsetzen oder einen Club finden, bei dem er spielt», erklärte Nagelsmann zuletzt. Sein Vertreter in der DFB-Elf, Oliver Baumann, konnte in den vergangenen Monaten überzeugen. Ein mögliches Comeback von Manuel Neuer wurde zumindest medial immer wieder debattiert.

Laut Medienberichten möchte der finanziell angeschlagene spanische Meister ter Stegen loswerden, um sein Millionengehalt einsparen zu können. Ob der Ex-Mönchengladbacher im Winter den Verein verlasse, sei seine Entscheidung, betonte Flick.

Der 33-Jährige kam letztmals am 18. Mai für Barça im Spiel gegen den FC Villarreal zum Einsatz. Danach hatte der Torwart noch im Final Four der Nations League für Deutschland gespielt, ehe er in der Vorbereitung am Rücken operiert werden musste. Bereits in der vergangenen Saison hatte er wegen eines Patellasehnenrisses lange gefehlt.