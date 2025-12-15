125. Jahrestag des Untergangs der deutschen Korvette SMS Gneisenau in Málaga: das Programm am Dienstag

SDA Málaga Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Anlässlich des 125. Jahrestages des Untergangs des deutschen Kriegsschiffes SMS GNEISENAU hat die deutsche Gemeinschaft über das Deutsche Konsulat in Andalusien mit Sitz in Málaga und den deutschen Wirtschaftsverband Deutsches Wirtschaftsforum Andalusien (DWA) ein Programm mit institutionellen Veranstaltungen, das am 16. Dezember, dem Tag des Unglücks, stattfinden wird.

Damit soll nicht nur den Opfern gedacht werden, sondern auch der Stadt Málaga für ihre mutige Reaktion gedankt werden, die die Rettung von mehr als 430 Seeleuten ermöglichte, die in den Häusern lokaler Familien versorgt wurden. In Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Málaga und der Hafenbehörde von Málaga, mit der Unterstützung der Stiftung Unicaja und Allianz sowie der Zusammenarbeit verschiedener Unternehmen und Familien deutscher Herkunft wurden verschiedene Aktivitäten zur Würdigung und Verbreitung des Schiffbruchs, seines historischen Kontextes und seiner Auswirkungen auf die Geschichte der Stadt geplant.

In diesem Sinne ist für den kommenden 16. Dezember, dem Jahrestag, folgendes Programm mit institutionellen Veranstaltungen vorgesehen.

13 Uhr: Englischer Friedhof von Málaga. Offizielle Gedenkfeier für die Opfer.

• Am Grab der verstorbenen Seeleute wird ein Kranz niedergelegt.

• Aufgrund des begrenzten Platzangebots auf dem Gelände ist diese Veranstaltung den Behörden vorbehalten, die zuvor eine Einladung erhalten haben.

15.30 Uhr: Paseo de Levante (zentraler Parkplatzbereich. Ort, an dem die Korvette SMS

• Die Musikkapelle der Deutschen Marine aus Kiel wird mehrere Musikstücke spielen.

• Die Behörden werden eine Ansprache zum Gedenken an die Opfer halten.

• Vom Patrouillenboot Tagomago der Spanischen Marine aus wird an der Stelle, an der das Schiff vor Anker lag, eine Gedenkfeier für die Opfer abgehalten.

• Boote des Real Club Mediterráneo werden die Gedenkfeier begleiten.

17.15 Uhr: Patio de los Naranjos. Kathedrale von Málaga. Vorabkonzert

• Aufgeführt von der Musikkapelle der deutschen Marine aus Kiel und der Musikkapelle Cruz del Humilladero

• Es werden Werke von Lehmberg Ruiz und Stücke mit Bezug zur Meereswelt aufgeführt. Das Konzert endet mit den Nationalhymnen Spaniens, Deutschlands und Europas

18 Uhr: Kathedrale von Málaga. Ökumenischer Gottesdienst

• Die Priester der Diözese Málaga unter der Leitung von Mons. José Antonio Satué Huerto, Bischof von Málaga, und Vertreter der evangelischen Gemeinden von Málaga werden den Gottesdienst zelebrieren.

• Die musikalische Begleitung übernehmen die Musikkapelle der Deutschen Marine aus Kiel und die Integrierte Musikschule der Deutschen Schule Málaga, vertreten durch ihren Chor, die Sopranistin Victoria Herráiz Crone, die Solistin Enya Hant und die Pianistin Clara Sáez – Eggers