Über 700 Wohnungen, Grünflächen, Straßen und ein Luxushotel in Marbella

Der Regierungsausschuss von Marbella gab in seiner letzten Sitzung grünes Licht für die Wiederaufnahme des Teilbebauungsplans Arroyo de la Cruz, einem Projekt aus den 1990er Jahren, das zusammen mit den bestehenden Projekten für die Gebiete Marbería und Las Monjas das Wachstum der Stadt in diesem Teil von Nagüeles prägen wird. Die drei Pläne umfassen eine Fläche von mehr als 570.000 Quadratmetern, auf der 705 Wohnungen, ein Gewerbegebiet, Freizeitbereiche, Grünflächen, öffentliche Einrichtungen und Straßen entstehen sollen.

Marbería

Sozialwohnungen, Gewerbe

Mit einer Gesamtfläche von 318.351 Quadratmetern im Westen von Nagüeles ist dies das größte der drei Gebiete und dasjenige, das die meisten Wohnungen beherbergen wird: 385, davon 166 Sozialwohnungen. Die Planungskriterien entsprechen einem Modell für eine Wohn- und Tourismusbebauung mit geringer Dichte.

Die Stadtentwicklungsinitiative, deren Parzellierungsplan im April 2024 vom Stadtrat verabschiedet wurde, umfasst 71.000 Quadratmeter freie Flächen, die um die beiden Flussparks herum angeordnet sind, die mit den in diesem Gebiet vorhandenen Bächen zusammenfallen. Darüber hinaus werden 2.300 Quadratmeter für gewerbliche Zwecke, mehr als 52.000 Quadratmeter für Grünflächen, Freizeit und Erholung der Anwohner und weitere 12.000 Quadratmeter für öffentliche Einrichtungen vorgesehen.

Arroyo de la Cruz

232 Wohnungen und ein Hotel

Der vom Stadtrat wieder aufgegriffene Teilbebauungsplan umfasst eine Fläche von 154.000 Quadratmetern in diesem Gebiet südlich der Autobahn und in unmittelbarer Nähe von La Meridiana. Das Projekt befindet sich dank der Entscheidung der Stadtverwaltung, es wieder aufzugreifen, bereits zu 50 Prozent in der Bearbeitungsphase, da die Verwaltungsakte erhalten geblieben sind. Der «Gegenwert» besteht darin, dass es aufgrund der zum Zeitpunkt der Einleitung des Verfahrens geltenden Rechtsvorschriften keine Reserve für Sozialwohnungen geben wird.

Die 232 geplanten Wohnungen, bei denen es sich sowohl um Mehrfamilien- als auch um Einfamilienhäuser handelt, werden frei vermietbar sein, und daneben wird es ein Luxushotel mit wenigen Zimmern einer großen internationalen Marke geben, das 52.000 Quadratmeter einnehmen wird.

Darüber hinaus sieht der Plan 40.000 Quadratmeter für allgemeine Freiflächen vor, dessen Umsetzung Investitionen in Höhe von 96,2 Millionen Euro zwischen Wohn- und Hotelprojekten (90) und Infrastruktur (6,2) erfordern wird.

Las Monjas

Straßen und 88 Häuser

Von den drei Stadtentwicklungsprojekten im Gebiet Nagüeles ist das kleinste der Teilbebauungsplan Las Monjas. Der Generalplan für Stadtentwicklung (PGOU) sieht 141 Wohnungen vor, aber das Projekt beinhaltet eine Erhöhung der Bebaubarkeit und eine Verringerung der Anzahl der Einheiten: insgesamt 88 in zwei Bereichen mit jeweils 44 Einheiten, alle Einfamilienhäuser, davon die Hälfte Reihenhäuser. Die beiden Wohngebiete werden 61.781 der insgesamt 98.118 Quadratmeter einnehmen.

Bis zu 20.839 Quadratmeter werden Freiflächen sein und 1.775 Quadratmeter werden für Einrichtungen und Infrastrukturen genutzt, darunter Bildungseinrichtungen (1.000) und kulturelle und soziale Einrichtungen (176). Die Umsetzung des Teilbebauungsplans von Las Monjas wird es ermöglichen, das städtische Netz in diesem Gebiet zu vervollständigen, mit einer Hauptverkehrsstraße, die den Knotenpunkt der angrenzenden Schnellstraße Arroyo de las Piedras mit den übrigen Wohngebieten bis zur nördlichen Grenze des Sektors verbindet, der mit einem Kreisverkehr an das angrenzende Gebiet anschließt, ebenso wie die Kreuzung mit der Straße Calomela der Wohnsiedlung Arroyo de las Piedras.