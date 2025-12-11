Algarrobo Costa lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt

Marlene Wörner Algarrobo Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Auch in diesem Jahr wird in Algarrobo Costa wieder der beliebte Weihnachtsmarkt organisiert, der längst ein fester Bestandteil des deutschen Kulturprogramms der Gemeinde ist.

Vom 12. bis 14. Dezember hält die festliche Veranstaltung Einzug auf dem Lidl-Parkplatz. Weihnachtlich geschmückte Stände bieten eine Auswahl an Kunsthandwerk, Dekoration und Accessoires – eine gute Gelegenheit, um noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk zu entdecken. Neben Glühwein, Weihnachtsgebäck und Kuchen werden auch herzhafte Speisen angeboten. Eine Eislaufbahn sorgt für Vergnügen bei Groß und Klein und an allen drei Tagen gibt es ein abwechslungsreiches Programm mit Live-Musik, Tanz und anderen Darbietungen. Der Markt öffnet am 12. Dezember um 17 Uhr seine Pforten und an den Folgetagen ab 12 Uhr.

Unterhaltungsprogramm

Am 12. Dezember tritt um 17 Uhr die Tanzgruppe Step Dance auf, um 18 Uhr singt der Chor Nuevo Horizonte del Litoral und um 19 Uhr trägt der Hirtenchor Santa María aus Vélez-Málaga Weihnachtslieder vor.

Am 13. Dezember bilden die Shanty-Sänger Blaue Jungs aus Torrox um 13 Uhr den musikalischen Auftakt. Um 14 Uhr gibt es Weihnachtslieder mit 'Gladys - Todo Ritmo', gefolgt von Gesichtsbemalung für Kinder um 16 Uhr. Weiter geht es um 17 Uhr mit dem Duo Metamorphonia. Um 18 Uhr folgt ein Auftritt der Tanzgruppe Fulldance Academy und der Hirtenchor Manuel Chavea aus Algarrobo tritt um 18.15 Uhr auf. Den Abschluss dieses Tages bildet eine Vorstellung von Feuerschluckern um 19 Uhr sowie eine Darbietung der Gruppe Los Liantes um 19.30 Uhr.

Zahlreiche Chöre stehen am 14. Dezember im Mittelpunkt des Programms: die Blauen Jungs aus Torrox singen um 13 Uhr; um 16 Uhr tritt der deutsche Volksliederchor Los Cantadores aus Torrox auf, gefolgt von dem internationalen Chor Coraxalia um 16.30 Uhr. Eine Disco für Kinder ist um 17.30 Uhr geplant. Um 18 Uhr nimmt der königliche Bote von den Kindern die Briefe für die Heiligen Drei Könige entgegen.