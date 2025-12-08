Brote und dreckige Wäsche auspacken? Es gibt Vorgaben für den Sicherheitscheck an Flughäfen

Nach der Überprüfung von Passagieren und deren Handgepäck durch Metalldetektoren und Körperscanner kann es auch zu stichprobenartigen Nachkontrollen kommen.

Seit den Terroranschlägen auf vier Passagiermaschinen am 11. September 2001 in den USA sind die Sicherheitskontrollen auf den Flughäfen in aller Welt verschärft worden. Aber es gibt große Unterschiede. Während die Passagiere beim Sicherheitscheck auf großen Flughäfen wie in Málaga auch zu Stoßzeiten zügig abgefertigt und mit dem erforderlichen Respekt behandelt werden und sogar ein Feedback zur Kundenzufriedenheit auf einer Smiley-Tafel erbeten wird, geht es besonders auf deutschen Flughäfen oft schleppend voran, so dass sich die Investition in den Fast-Line-Schnellzugang durchaus lohnt.

Und dann ist da noch der Sicherheitscheck, für den man immer genügend Zeit einplanen sollte. Der Check verläuft recht unterschiedlich und sollte sich eigentlich auf Stichproben beschränken. So wird es am Flughafen Málaga gehandhabt, wo nach dem Scannen des Handgepäcks bei Nachkontrollen meist ein gezielter Blick ins Gepäck oder ein Sprengstofftest mit einem Teststreifen genügt.

Ganz anders an kleinen Flughäfen wie Weeze-Niederrhein, wo es oft nicht bei Stichproben bleibt. Ist es wirklich vertretbar, frisch gekaufte Vollkornbrote auszuwickeln oder in dreckiger Wäsche zu wühlen und das kontrollierte Handgepäck danach nicht wieder geordnet zurückzulegen? wollte der Autor dieser Zeilen bei einer derart übergriffigen Kontrolle in Weeze wissen. Ein darauf angesprochener Landespolizist gab den Tipp, doch nicht mehr aus Weeze zu fliegen. Die Pressestelle des Flughafens will dem «rufschädigenden Kommentar des Beamten» nun nachgehen. Gleichzeitig wurde aber darauf hingewiesen, dass es sich bei der Sicherheitskontrolle um hoheitliche Aufgaben handelt. Die Flughafengesellschaft habe keinen Einfluss auf Auswahl, Training oder Dienstplanung der Mitarbeiter der Personen- und Handgepäckkontrolle.

Wer ist zuständig für die korrekte Durchführung?

Aber wer ist verantwortlich für den korrekten Dienst des Sicherheitspersonals, dessen Schulung und Qualitätskontrolle? Aus dem Luftfahrt-Bundesamt war Folgendes zu erfahren: «Das Bundesinnenministerium hat für viele Flughafenstandorte die Verantwortung für die Durchführung der Luftsicherheitskontrollen der Bundespolizei übertragen, die diese mit Hilfe von privaten Sicherheitsdienstleistern durchführt. Am Standort Frankfurt hat das BMI die Durchführungsverantwortung zum 1. Januar 2023 dem Flughafenbetreiber Fraport übertragen. Und in Bayern hat die bayerische Staatsregierung die Verantwortung für die Luftsicherheitskontrollen selbst mit ihrer Landesluftsicherheitsbehörde übernommen. An den übrigen, kleineren Standorten wie in Ihrem Fall Weeze sind die Luftsicherheitsbehörden der Länder verantwortlich für die Luftsicherheitskontrollen.»

«Unterschiedliche Möglichkeiten der Kontrolle»

Auf die Frage nach den großen Unterschieden bei den Kontrollen selbst auf deutschen Flughäfen antwortete die Bezirksregierung Düsseldorf für die Landesluftfahrtbehörde in Nordrhein-Westfalen: «Der Gesetzgeber bietet grundsätzlich unterschiedliche Möglichkeiten der Kontrolle an, auch gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Kontrolltechniken. Letztendlich entscheiden unter anderem örtliche Verhältnisse wie das Platzangebot sowie die notwendige Kontrollkapazität über das konkret eingesetzte Kontrollverfahren.»

Meine Beobachtung ist, dass insbesondere an kleinen Regionalflughäfen die Kontrollen oft exzessiv sind. Sind diese Flughäfen nicht mit der notwendigen Technologie ausgestattet, die derartige Kontrollen erübrigt? wollte ich wissen. Dazu die Bezirksregierung: «Der Umfang der Kontrolle hängt von den örtlichen Kontrollverfahren und der dafür eingesetzten Kontrolltechnik ab. Ein Zusammenhang mit der Größe eines Flughafens wird nicht gesehen.»

«Ausbildung des Personals ist standardisiert»

Die Ausbildung des Sicherheitspersonals sei bundesweit standardisiert und finde ihre Grundlage in der Luftsicherheitsschulungsverordnung. «Die Sicherheitsmaßnahmen werden regelmäßig systematisch hinsichtlich der Einhaltung gesetzlicher und internationaler Standards überprüft. Werden Schwachstellen identifiziert, werden sie bewertet und bearbeitet. Qualitätskontrollen erfolgen dabei durch den Sicherheitsdienstleister, die zuständige Luftsicherheitsbehörde sowie übergeordnete Stellen.»

Es bleibt die Frage, wer diese Schwachstellen identifizieren soll, wenn behauptet wird, Kriterien und Vorgehensweise des Sicherheitspersonals an europäischen Flughäfen seien «immer gleich: Es gilt, größtmögliche Sicherheit zu schaffen». Die großen Unterschiede zwischen Málaga und Weeze sind wohl noch niemandem aufgefallen.