Bewegendes Video: Gorilla wird im Bioparc Fuengirola vor den Augen des Publikums geboren

Erst Anfang November wurde im Bioparc der fünfte Geburtstag von Ekan, dem ersten in Andalusien geborenen Gorilla, gefeiert. Nun kann der Tierpark in Fuengirola mit der Geburt eines neuen Westlichen Flachlandgorillas (Gorilla gorilla gorilla) einen weiteren Erfolg seines Reproduktionsprogrammes verzeichnen.

Am 29. November um 14.50 Uhr erblickte der kleine Gorilla im Außenbereich des Geheges und vor den Augen der Besucher, die erstaunt diesem einmaligen Ereignis beiwohnten, das Licht der Welt. Die Geburt hat sogar die Tierärzte und Pfleger des Parkes überrascht. «Obwohl wir im Inneren alles für eine mögliche Niederkunft vorbereitet hatten, hat sich das Weibchen Wefa auf ganz natürliche Art für eine Geburt im Freien und in ihrem alltäglichen Umfeld entschieden», erklärt der technische Direktor und Veterinär des Bioparcs Jesús Recuerdo.

Schon am Freitag wussten die Pfleger aufgrund der Verhaltensveränderungen von Wefa, dass die Geburt kurz bevorstand. Am Samstagmorgen konnten sie die ersten Wehen beobachten und nachdem das Gorillaweibchen wie gewohnt in den Außenbereich gegangen war, erfolgte die schnelle und natürliche Geburt und das anschließende Reinigen des Neugeborenen, der auch bald von den anderen Bewohnern des Geheges begutachtet wurde. Wefa, die selbst in einem französischen Zoo geboren wurde, hat schon mehreren Geburten von Gorillas beigewohnt, darunter auch der von Ekan, dem anderen jungen Gorilla des Tierparks. «Sie hat die nötige Erfahrung, um sich gut um ihr Baby kümmern zu können und macht dies vom ersten Moment an auf perfekte Weise», versichert Jesús Recuero.

In den kommenden Tagen wird das Team der Pfleger und Veterinäre, ohne in den natürlichen Aufzuchtsprozess einzugreifen, die Entwicklung des neuen Bewohners genau überwachen, um sicherzugehen, dass er sich innerhalb der Gruppe adäquat entwickelt.

Im Frühling hatte die Europäische Zoovereinigung (EAZA) den Nachwuchs genehmigt, der ein Meilenstein innerhalb der europäischen Erhaltungsprogramme ist. Es ist der erste in diesem Jahr in Spanien geborene Gorilla und der zweite Europas. Die illegale Jagd und der Verlust seines Habitats haben den Bestand der Westlichen Flachlandgorillas dezimiert. Jede Geburt innerhalb der europäischen Erhaltungsprogramme stellt einen Lichtblick für diese vom Aussterben bedrohte Spezies, einer der Ikonen der afrikanischen Fauna, dar.

«Es war ein wunderbarer Tag für den Erhalt dieser Tierart, für das Team vom Bioparc und die Besucher, die dieser außergewöhnlichen Geburt beiwohnen konnten» wurde vonseiten der Einrichtung erklärt.