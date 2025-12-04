Barblin Beier ist Unternehmerin und Mitglied des alten Ordens Ordens von St. Lázaro in Marbella

Der Herzog von Sevilla Francisco de Borbón y Escasany (links), Barblin Beier (Mitte) und Francisco de Borbón und Graf von Hardenberg (rechts) bei ihrer Aufnahmezeremonie in Marbella im letzten Jahr.

Dana Nowak Marbella Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Seit 1997 lebt die Deutsche Barblin Beier in Marbella und hat sich hier nicht nur als Unternehmerin etabliert, sondern auch in der internationalen Gemeinschaft der Stadt an der Costa del Sol. Mit ihrem eigenen Unternehmen ist sie in der Immobilien- und Baubranche tätig. „Mir gefällt die Internationalität hier sehr gut«, erzählt sie. „Man trifft ständig neue Menschen in Marbella. Die Menschen hier sind sehr offen, das schätze ich sehr.«

Ein besonderes Engagement zeigt sie als Mitglied des Ordens von St. Lázaro. „Ich wollte etwas Wohltätiges tun und etwas für die Menschen von Marbella«, sagt sie. „Und als ich gefragt wurde, ob ich dem Orden beitreten und Dama de Honor sein möchte, habe ich sofort ja gesagt.«

Der Militär- und Hospitalorden des Heiligen Lazarus von Jerusalem hat eine lange Geschichte. Der Ritterorden wurde 1098 gegründet, dessen Hauptziel bis heute die Unterstützung von Kranken und Schwachen ist. Weltweit ist der Orden vor allem für seine humanitäre medizinische Arbeit bekannt und engagiert sich darüber hinaus in verschiedenen sozialen Projekten.

Der Orden St. Lázaro, der ursprünglich aus der Fürsorge für Leprakranke entstanden ist, vereint heute Mitglieder aus aller Welt, wobei allein in Spanien etwa 300 Mitglieder aktiv sind, zu denen auch Graf Rudolf von Schönberg gehört. „In Spanien sind die Mitglieder hauptsächlich Spanier, aber wir haben Mitglieder aus allen Ländern, da Spanien ein Land ist, in dem viele Nationalitäten leben«, erzählt Rafael de Álvarez y Álvarez, Comendador von Andalusien des Orden St. Lázaro.

Barblin Beier, eine der neuen „Damas de Honor« in Spanien, hat bereits ihre Aufnahmezeremonie in einer Kirche in Marbella erhalten und ist nun Teil einer jahrhundertealten Tradition, die Wohltätigkeit, Glauben und Engagement verbindet.

Neue Mitglieder durchlaufen ein feierliches Aufnahmeverfahren. „Es gibt einen Tag, an dem die Waffenweihe stattfindet. Die Bewerber werden informiert, meditieren, hören Vorträge über die Geschichte des Ordens und legen einen Eid ab, dass sie dienen werden«, erläutert Rafael de Álvarez y Álvarez. Am folgenden Tag findet die Zeremonie statt. Die neuen Ritter werden mit dem Schwert, die Damen mit dem Kommandostab geschlagen und erhalten ihre Orden und Abzeichen.

„Es ist eine sehr feierliche und schöne Zeremonie in einem sehr traditionellen Rahmen, bei der man sich verpflichtet, den Statuten des Ordens zu folgen und Gutes zu tun. Für mich war das ein ganz besonderes Erlebnis«, sagt Barblin Beier. Doch die Tradition bedeutet nicht nur Etikette, sondern es geht vor allem auch um Gemeinschaft und Solidarität. „Es sind alle herzlich willkommen und wir freuen uns über neue Mitglieder. Voraussetzung für den Beitritt ist die christliche Glaubenszugehörigkeit. Wir machen regelmäßig Gala-Veranstaltungen, um Spenden zu sammeln. Dieses Jahr gibt es wieder die Weihnachtsgala, die am 12. Dezember in Marbella stattfindet«, erzählt sie. „Eine gute Gelegenheit für Interessierte, teilzunehmen, Kontakte zu knüpfen und einen Blick hinter die Kulissen des Ordens zu werfen.«

Der Erlös der Weihnachtsgala kommt, wie jedes Jahr, den Bedürftigen in Marbella zugute und wird am 17. Dezember in der Parroquia del Rocio de San Pedro de Álcantara übergeben. „Ich finde das sehr gut, dass man die bedürftigen Familien in Marbella unterstützt, denn wenn man etwas Wohltätiges tut, dann ist es wichtig, es auch im eigenen heimischen Rahmen zu tun«, sagt sie.

Das Oberhaupt des Ordens mit mehr als tausendjähriger Geschichte ist seit 2018 Francisco de Borbón und Graf von Hardenberg, der die Weihnachtsgala eröffnen wird. Er wurde als 50. Großmeister des gesamten internationalen Ordens von San Lázaro gewählt und setzt damit die lange Tradition des Ordens fort, der seit seiner Gründung immer von einem Großmeister geleitet wurde. Besonders im 20. und 21. Jahrhundert hat sich der Orden durch die Aufnahme neuer Länder stark erweitert.

Die Weihnachtsgala „Gala Benéfica de Navidad – Homenaje V. Duque de Sevilla Excmo. Sr. D. Francisco de Borbón y Escasany« findet am 12. Dezember um 20 Uhr im Hotel Los Monteros in Marbella statt, zu der jeder herzlich eingeladen ist. Preis: 145 Euro.

Reservierung unter: mesagalaslj@gmail.com oder https://buy.stripe.com/8x2eVeaXU4jN3P748L5Rm0d. Web: https:/https://buy.stripe.com/8x2eVeaXU4jN3P748L5Rm0d/www.sanlazaro.org