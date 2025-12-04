Abschiedsfest mit Konzert im Restaurant Richie in Torrox Costa

MARLENE WÖRNER Torrox Donnerstag, 4. Dezember 2025 Teilen

Eine Ära geht zu Ende: Nach rund 40 Jahren schließt das traditionsreiche Familienunternehmen 'Richie – Asador de Pollos' in Torrox Costa endgültig seine Türen. Für viele Menschen in Torrox ist Richie weit mehr als ein Restaurant – es ist ein Stück Heimat, ein Ort des Zusammenkommens und ein Symbol für gelebte Gastfreundschaft. Unzählige Bewohner werden Richie und seine Ehefrau, die seit Jahrzehnten mit Herz und Leidenschaft in ihrem Betrieb stehen, schmerzlich vermissen. Da die Tochter andere berufliche Wege einschlägt und sich kein Nachfolger findet, endet nun ein Kapitel, das für viele Familien in Torrox zu ihrem Alltag gehörte. Umso größer ist die Dankbarkeit in der Gemeinde für all die Jahre, in denen Richie und seine Familie mit Freundlichkeit, Humor und echter Nähe präsent waren.

Schon vor Monaten wurde eine besondere Idee geboren: Die Musikgruppe Pequeño Grupo wollte ein Benefizkonzert im Asador geben, nicht nur für den guten Zweck, sondern auch als Wertschätzung für Richie und seine Familie. Dass dieses Konzert nun ausgerechnet auf den allerletzten Öffnungstag fällt, verleiht dem Ereignis eine ungeahnte emotionale Bedeutung.

Am 8. Dezember ab 12.30 Uhr tritt die Gesangsformation Pequeño Grupo vor dem Restaurant auf, um Richie zu ehren und zugleich die SOS-Kinderdörfer in Spanien zu unterstützen. Die Musiker sind bekannt für ihr soziales Engagement und ihre warmherzige Verbindung zur Region – ein Engagement, das Richie und seine Familie immer mit großer Begeisterung verfolgt haben. Natürlich werden auch bei diesem Konzert wieder Spenden gesammelt, die vollständig den SOS-Kinderdörfern zugutekommen. Es wird ein Nachmittag voller Musik, Dankbarkeit und Verbundenheit – ein würdiger Abschied für einen Betrieb, der Torrox vier Jahrzehnte lang geprägt hat. Ein letztes Mal gemeinsam feiern, lachen und helfen: Genau in diesem Geist wird der 8. Dezember sicher ein Tag, den viele nicht vergessen werden.