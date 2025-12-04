Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Rathaus
Weihnachten in Mijas

Mijas startet in die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und vollem Festprogramm

Die Gemeinde bietet ein vielseitiges Programm in allen drei Ortsteilen

SDA

Mijas

Donnerstag, 4. Dezember 2025

Die Gemeinde Mijas hat den Startschuss für die Weihnachtszeit gegeben: Am Mittwoch wurde in Mijas Pueblo das festliche Licht eingeschaltet, am Donnerstag folgt La Cala de Mijas und am Freitag Las Lagunas. Insgesamt erleuchten 3,8 Millionen LED-Lichter die drei Ortsteile. Begleitet wird die feierliche Inbetriebnahme des Lichtermeers von Tanzshows, Chören und einem neuen Highlight: einem Licht- und Tonspektakel, das während der gesamten Festtage in allen drei Stadtteilen zu erleben ist. Die Shows finden täglich auf der Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo), am Bulevar de La Cala sowie an der Avenida de Mijas (Las Lagunas) um 19:00, 20:30 und 22:00 Uhr statt. Den offiziellen Start des Weihnachtsprogramms gibt heute Abend Bürgermeisterin Ana Mata mit der symbolischen Einschaltung der Lichter.

Das Festprogramm bietet in jedem Stadtteil zahlreiche Veranstaltungen: In Mijas Pueblo sorgen eine Flamenco-Zambombá, der Besuch des Weihnachtsmanns, Märchenstunden und der traditionelle Wettbewerb der Pastorales für festliche Stimmung.

La Cala de Mijas lädt unter anderem zu einem Weihnachtsdorf, Musikgruppen, Märchenerzählungen, den beliebten Nachmittagsfesten an Heiligabend und Silvester sowie einem Besuch des Königlichen Postboten ein.

In Las Lagunas gibt es ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzgruppen, einem Weihnachtsdorf, Flamenco-Shows, Kinderfesten und Besuchen des Cartero Real.

Mit dieser festlichen Vielfalt und dem neuen Licht- und Tonereignis will die Gemeinde Mijas ihre drei Ortsteile gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken und bis zum Jahresende für eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre sorgen.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heute beginnt Vorverkauf für den Caminito del Rey für Besuche vom 24. März bis zum 28. Juni 2026
  2. 2 Frauenfußball: Spanien tanzt Deutschland aus
  3. 3 Weihnachtsmarkt von Torrox Costa wird rund dreißig Aussteller und Darbietungen bieten
  4. 4 Torrox präsentiert sein Programm für Weihnachten mit rund zwanzig Aktivitäten
  5. 5 Überall in Spanien: die unsichtbare Armut, die uns umgibt
  6. 6 125 Jahre Gneisenau: FC Málaga gibt Deutschen 25 Prozent Rabatt bei Spiel gegen Zaragoza
  7. 7 FC Barcelona siegt gegen Atletico trotz Lewandowski-Fehlschuss
  8. 8 Video von Altkönig Juan Carlos verärgert Spaniens Königshaus
  9. 9 Neue Müllgebühr: Gemeinden der Costa del Sol fürchten hohen politischen Preis
  10. 10 Sondervorstellung in Torrox: «In Liebe, eure Hilde» am Donnerstag beim Deutschen Filmfestival von Málaga

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Mijas startet in die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und vollem Festprogramm

Mijas startet in die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und vollem Festprogramm