Mijas startet in die Weihnachtszeit mit Lichterglanz und vollem Festprogramm

Die Gemeinde Mijas hat den Startschuss für die Weihnachtszeit gegeben: Am Mittwoch wurde in Mijas Pueblo das festliche Licht eingeschaltet, am Donnerstag folgt La Cala de Mijas und am Freitag Las Lagunas. Insgesamt erleuchten 3,8 Millionen LED-Lichter die drei Ortsteile. Begleitet wird die feierliche Inbetriebnahme des Lichtermeers von Tanzshows, Chören und einem neuen Highlight: einem Licht- und Tonspektakel, das während der gesamten Festtage in allen drei Stadtteilen zu erleben ist. Die Shows finden täglich auf der Plaza Virgen de la Peña (Mijas Pueblo), am Bulevar de La Cala sowie an der Avenida de Mijas (Las Lagunas) um 19:00, 20:30 und 22:00 Uhr statt. Den offiziellen Start des Weihnachtsprogramms gibt heute Abend Bürgermeisterin Ana Mata mit der symbolischen Einschaltung der Lichter.

Das Festprogramm bietet in jedem Stadtteil zahlreiche Veranstaltungen: In Mijas Pueblo sorgen eine Flamenco-Zambombá, der Besuch des Weihnachtsmanns, Märchenstunden und der traditionelle Wettbewerb der Pastorales für festliche Stimmung.

La Cala de Mijas lädt unter anderem zu einem Weihnachtsdorf, Musikgruppen, Märchenerzählungen, den beliebten Nachmittagsfesten an Heiligabend und Silvester sowie einem Besuch des Königlichen Postboten ein.

In Las Lagunas gibt es ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm mit Tanzgruppen, einem Weihnachtsdorf, Flamenco-Shows, Kinderfesten und Besuchen des Cartero Real.

Mit dieser festlichen Vielfalt und dem neuen Licht- und Tonereignis will die Gemeinde Mijas ihre drei Ortsteile gleichermaßen in den Mittelpunkt rücken und bis zum Jahresende für eine stimmungsvolle Weihnachtsatmosphäre sorgen.