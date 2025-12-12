Ausstellung in Torrox: Weihnachtskrippen der besonderen Art – jedes Stück ein Unikat

MARLENE WÖRNER TORROX Freitag, 12. Dezember 2025 Teilen

Robert Laurent kommt ursprünglich aus Schifferstadt in Rheinland-Pfalz. Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Ingrid Veth ist er im Mai 2024 nach Frigiliana ausgewandert. «Das gute Klima und das schöne Meer haben es uns angetan, weshalb wir beschlossen haben, unseren letzten Lebensabschnitt hier in Andalusien zu genießen», erklärt der gelernte Schreiner, der bis dahin in Deutschland einen Laden führte, bei dem sich alles ums Holz drehte.

In seinem 'Holzlädele' in Schifferstadt verkaufte er handgefertigte Stücke aus eigener Produktion, darunter ausgefallene Weihnachtskrippen, zum Beispiel in Weinfässern, liebevoll gestaltet und detailliert ausgeschmückt. Aber auch Weinständer, Ostergestecke, Adventskränze, Laternen, Vogelhäuser, Holzspielzeug, individuelle Geschenke und noch vieles andere mehr konnte man im Holzlädele von Robert Laurent finden.

Die Arbeit mit Holz und das Erschaffen kleiner Kunstwerke aus diesem natürlichen Material begleitet Robert Laurent schon sein Leben lang. Denn seine Liebe zum Holz entdeckte er bereits im Alter von drei Jahren, als er seinem Vater half, der Schwarzwaldhäuser und Kuckucksuhren fertigte.

Ausstellung in Torrox

Bei einem Besuch des Gartencenters Garden Paradise in Torrox Costa brachte der passionierte Schreiner in Erfahrung, dass hier eine Ausstellung mit Weihnachtsdekoration geplant ist, worauf er sich sogleich anbot, mit seinen Krippen und Adventskränzen daran teilzunehmen. Nachdem die gezeigten Modelle bei der Inhaberin, Mariana Masnita, sogleich Begeisterung hervorriefen, sind nun bei der diesjährigen Ausstellung im Garden Paradise rund 50 Krippenställe von Robert Laurent in verschiedenen Größen zu sehen und natürlich auch zu erwerben. Neben großen, mittleren und kleinen Krippenställen fertigt der Weihnachtskrippenbauer auch Werke im Mini-Format an, die er in seinem Gartenhaus in Frigiliana kreiert, das er inzwischen zur Werkstatt umfunktioniert hat.

Die Ausstellung im Gartencenter Garden Paradise, die noch bis Weihnachten läuft, beinhaltet außerdem zwei originelle Weinständer und mehrere Adventsgestecke des deutschen Kunsthandwerkers. Wer also auf der Suche nach einer 'etwas anderen' und von Hand gefertigten Weihnachtskrippe ist, der wird im Garden Paradise bestimmt fündig.

Das Gartencenter Garden Paradise befindet sich in der Carretera de Torrox 18 neben dem Lidl-Markt. Öffnungszeiten sind Montag bis Samstag von 8.30 bis 20 Uhr, sonntags von 9 bis 14.30 Uhr.