Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina lädt zur großen «Krippenroute»

SDA Torrox Freitag, 12. Dezember 2025

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, hat die Bürger eingeladen, eine „Krippenroute» zu machen. Medina hat zusammen mit Stadträten der Gemeindeverwaltung von Torrox diese Woche alle 14 handgefertigten Krippen der für das Publikum offen stehenden Weihnachtskrippen der Stadt besichtigt und seine „große Bewunderung» zum Ausdruck gebracht.

„Ich möchte den Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen von ganzem Herzen zu ihrer brillanten Arbeit und ihrem Engagement für die Pflege und Förderung einer der tief verwurzelten Weihnachtstraditionen in Torrox, nämlich der Krippen, gratulieren», erklärte Medina. Der Bürgermeister bedankte sich auch besonders für „die zahlreichen Zeichen der Zuneigung, die wir von all denen erhalten haben, die wir in diesen Tagen besucht haben: Unsere Bürger sind perfekte Gastgeber».

Die Krippen, die man in Torrox besichtigen kann, sind die der Asociación Belenista „El Portón» im Mehrzwecksaal des Gebäudes Almedina, die der Asociación de Mujeres de San Roque in ihrem Sitz in der Calle Rincón de la Victoria, die von Yolanda Molina in derselben Straße, die von José Miguel González in der Calle Isaac Albéniz, Centro de Participación Activa (CPA) auf der Plaza de la Constitución; Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación in der Kapelle San Roque; José Manuel Amador auf dem gleichnamigen Platz; und die der Anwohner der Calle Prados.

Verteilt entlang der Küste befinden sich die Krippen der Frauenvereinigung von La Carraca in der Calle Madrid, die der Frauenvereinigung Virgen del Carmen im Mehrzweckraum María Victoria Olalla, die Krippe der Grundschule CEIP Los Llanos; die Krippe des Seniorenzentrums Centro de Mayores de Conejito neben dem Leuchtturm von Torrox Costa und dem Kindergarten; die Krippe der Bruderschaft Hermandad Virgen del Carmen de El Morche in der Pfarrkirche Santiago; und die Krippe der Anwohner der Plaza de la Amistad.