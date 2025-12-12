Sur Deutsche

Abschnitte

Dienstleistungen

Borrar
Rathaus
Weihnachten in Torrox

Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina lädt zur großen «Krippenroute»

In der Gemeinde stehen insgesamt 14 handgefertigte Krippen für das Publikum offen

SDA

Torrox

Freitag, 12. Dezember 2025

Der Bürgermeister von Torrox, Óscar Medina, hat die Bürger eingeladen, eine „Krippenroute» zu machen. Medina hat zusammen mit Stadträten der Gemeindeverwaltung von Torrox diese Woche alle 14 handgefertigten Krippen der für das Publikum offen stehenden Weihnachtskrippen der Stadt besichtigt und seine „große Bewunderung» zum Ausdruck gebracht.

„Ich möchte den Vereinen, Gruppen und Einzelpersonen von ganzem Herzen zu ihrer brillanten Arbeit und ihrem Engagement für die Pflege und Förderung einer der tief verwurzelten Weihnachtstraditionen in Torrox, nämlich der Krippen, gratulieren», erklärte Medina. Der Bürgermeister bedankte sich auch besonders für „die zahlreichen Zeichen der Zuneigung, die wir von all denen erhalten haben, die wir in diesen Tagen besucht haben: Unsere Bürger sind perfekte Gastgeber».

Die Krippen, die man in Torrox besichtigen kann, sind die der Asociación Belenista „El Portón» im Mehrzwecksaal des Gebäudes Almedina, die der Asociación de Mujeres de San Roque in ihrem Sitz in der Calle Rincón de la Victoria, die von Yolanda Molina in derselben Straße, die von José Miguel González in der Calle Isaac Albéniz, Centro de Participación Activa (CPA) auf der Plaza de la Constitución; Hermandad de Nuestra Señora de la Encarnación in der Kapelle San Roque; José Manuel Amador auf dem gleichnamigen Platz; und die der Anwohner der Calle Prados.

Verteilt entlang der Küste befinden sich die Krippen der Frauenvereinigung von La Carraca in der Calle Madrid, die der Frauenvereinigung Virgen del Carmen im Mehrzweckraum María Victoria Olalla, die Krippe der Grundschule CEIP Los Llanos; die Krippe des Seniorenzentrums Centro de Mayores de Conejito neben dem Leuchtturm von Torrox Costa und dem Kindergarten; die Krippe der Bruderschaft Hermandad Virgen del Carmen de El Morche in der Pfarrkirche Santiago; und die Krippe der Anwohner der Plaza de la Amistad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fünf Jahre Donkey Dreamland in Mijas: Freiwillige im Einsatz gegen Tierleid
  2. 2 Algarrobo Costa lädt zum traditionellen Weihnachtsmarkt
  3. 3 Teneriffa: Was Forscher zu den tödlichen Wellen sagen
  4. 4 Alonso vor dem Aus? Haaland schießt Real Madrid tiefer in die Krise
  5. 5 WM-Held Petros läuft in Valencia deutschen Marathon-Rekord
  6. 6 Rundum gelungener Weihnachtsmarkt in Torrox Costa
  7. 7 Urteilstext im Fall von Spaniens ehemaligem Generalstaatsanwalt García Ortiz veröffentlicht
  8. 8 Bewegende Ehrung des FC Málaga für die Opfer der Gneisenau und ihre Retter
  9. 9 Brote und dreckige Wäsche auspacken? Es gibt Vorgaben für den Sicherheitscheck an Flughäfen
  10. 10 Überfahren eines Lesers

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

surdeutsch Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina lädt zur großen «Krippenroute»

Torrox´ Bürgermeister Óscar Medina lädt zur großen «Krippenroute»