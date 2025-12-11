Magisches Fest im Schein der Fackeln in Casarabonela

Beatrice Lavalle Casarabonela Donnerstag, 11. Dezember 2025 Teilen

Am 12. Dezember veranstaltet die im Guadalhorce-Tal gelegene Gemeinde Casarabonela ihre Fiesta Virgen de los Rondeles, ein magisches Fest, dessen Ursprung auf Erntedankfeiern zum Abschluss der Olivenernte zurückgeht und das seit Anfang des 18. Jahrhunderts mit einer Fackelprozession zu Ehren der Divina Pastora gefeiert wird. Als Fackeln wurden dazu in Öl getränkte Espartograssäcke, die Rondeles, verwendet, die diesem Fest den Namen gegeben haben.

Am 12. Dezember kann ab 10 Uhr die Ermita de la Veracruz besucht werden, in der sich die Figur der Divina Pastora befindet. Um 16 Uhr wird ein Weihnachtsmarkt eröffnet, der auch an den beiden folgenden Tagen zu besuchen ist. Um 21.30 Uhr ziehen Hirtenchöre durch die Straßen der Gemeinde und um 22.15 Uhr wird an der Einsiedelei der Divina Pastora das Feuer geweiht, an dem die Fackeln entzündet werden.

Im Anschluss findet die Prozession zur Kirche Santiago Apóstol statt, während der traditionelle Weihnachtslieder gesungen werden. Auf dem Dorfplatz wird ab 23.30 Uhr eine Kostprobe von Krapfen und geröstetem Brot mit Olivenöl geboten. Um 24 Uhr steht eine Zambomba der Hermanos Ortigosa auf dem Programm und zur gleichen Zeit wird das Festzelt eröffnet, wo ein DJ auflegen wird.

Das Fest wird bis zum 14. Dezember mit einer Gastronomieroute, Führungen, Workshops und Konzerten fortgesetzt.

12. bis 14. Dezember. Nähere Information auf der Facebookseite www.facebook.com/AytoBonela.