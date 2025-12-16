Landesregierung kündigt an, 80 Prozent des Hospitals von Estepona in Betrieb zu nehmen

JESÚS HINOJOSA MÁLAGA. Dienstag, 16. Dezember 2025 Teilen

Andalusiens Gesundheitsminister Antonio Sanz traf sich mit dem Bürgermeister von Estepona, José María García Urbano, und sicherte zu, die Kapazität des örtlichen Krankenhauses auf 80 Prozent zu erhöhen. «Dies umfasst den OP-Bereich, die Funktionsdiagnostik, das Labor und die 24-Stunden-Radiologie», erklärte Sanz.

«All dies wird durch die Einstellung von 58 neuen Fachkräften ermöglicht», verkündete der Minister. Anfang des Monats sah er sich Protesten von Mitgliedern der Plattform für die vollständige Öffnung des Krankenhauses von Estepona ausgesetzt, die ihn während der Einweihung des Gesundheitszentrums in der Avenida Ricardo Soriano in Marbella ansprachen.

Bei dieser Veranstaltung, an der auch Ministerpräsident Juanma Moreno teilnahm, sprach Sanz mit ihnen und bekräftigte schließlich seine Zusage, das Krankenhaus wieder voll funktionsfähig zu machen. «Ich verspreche Ihnen, dass wir das in Ordnung bringen werden», sagte er zu Vertretern der Plattform.

Die Operationssäle des für 120.000 Menschen ausgelegten Hospitals wurden 2023 außer Betrieb genommen

Am vergangenen Samstag verkündete der Bürgermeister die Wiederinbetriebnahme von 80 Prozent der Leistungen im Krankenhaus von Estepona. Die Einrichtung, deren Bau die Stadt 18 Millionen Euro gekostet hat, verfügt bis heute über drei Operationssäle und 40 Behandlungsräume, die nicht besetzt sind, und eine funktionierende Notaufnahme fehlt.

Das Krankenhaus, das für die Versorgung von 120.000 Menschen in Estepona und Umgebung vorgesehen ist, wurde vom Juanma Moreno eingeweiht. Die Operationssäle waren von November 2022 bis Juli 2023 in Betrieb, wurden dann aber nach über 1.300 größeren ambulanten Operationen geschlossen und stehen seitdem leer.

Antonio Sanz betonte, dass die Einstellung von Fachkräften zur Erreichung einer 80-prozentigen Betriebskapazität «nicht nur eine numerische Steigerung darstellt, sondern vielmehr die Einstellung der strategisch wichtigen Mitarbeiter, die es dem Krankenhaus ermöglichen, seinen ursprünglichen Zweck zu erfüllen.» Laut Junta entspricht die genehmigte Verteilung genau dem, was das Zentrum selbst vorgeschlagen hatte: 20 Fachärzte (darunter sechs Anästhesisten, vier Allgemeinchirurgen und drei Traumatologen, die dem chirurgischen Bereich des Krankenhauses zugeordnet sind), 14 Krankenschwestern, zehn Pflegehelfer, sechs spezialisierte Labortechniker und drei Radiologietechniker, zwei Verwaltungsangestellte und drei Hilfskräfte.

Bislang verfügte dieses Krankenhaus über 78 Fachkräfte und bot ambulante Behandlungen, Rehabilitation, eingeschränkte radiologische Leistungen und Notfallversorgung an. «Mit dem neuen Personal wird die Belegschaft auf 136 Fachkräfte anwachsen. Dies ermöglicht uns die Eröffnung des OP-Bereichs, die Einrichtung neuer Abteilungen und den Ausbau der klinischen und diagnostischen Kapazitäten des Zentrums», erklärten Vertreter der andalusischen Regierungsdelegation. Mit der Personalaufstockung wird die Abteilung für Funktionsdiagnostik inklusive Endoskopie schlussendlich in Betrieb genommen; Labor und Radiologie werden ebenfalls rund um die Uhr geöffnet sein.