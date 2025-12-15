Mijas nennt Datum für Eröffnung des größten Stadtparks Andalusiens

JOSÉ CARLOS GARCÍA MIJAS. Montag, 15. Dezember 2025 Teilen

Zunächst gab es zwei Belastungstests – einen mit begrenzter Öffnung und einen weiteren mit teilweiser Öffnung –, aber der große Moment kam erst am vergangenen Wochenende. Am Samstag, 6. Dezember, konnten die Bürger zum ersten Mal die 270.000 Quadratmeter große Fläche des Gran Parque de Mijas nutzen.

Die Möglichkeit, den größten Stadtpark Andalusiens zu besuchen, bestand bis zum Ende der Feiertagswoche am Montag, 8. Dezember. Dann wurde er wieder geschlossen, um am folgenden Wochenende (13. und 14. Dezzember) und ab 20. Dezember wieder zu öffnen. Ab diesem Samstag öffnet er während der Weihnachtsferien bis zum 6. Januar seine Pforten. An all diesen Tagen kann der Park durchgehend von 9 bis 19 Uhr besucht werden.

Der Zugang ist über zwei Eingänge möglich, nämlich sowohl über den Haupteingang im Bereich der Verkaufsstelle La Morena in Richtung der Kreuzung La Alberquilla als auch über den Nebeneingang an der Calle Cerro del Águila auf Höhe des Friedhofs San Cayetano.

Jeder dieser Bereiche verfügt über einen angeschlossenen Parkplatz. Dort müssen motorisierte Fahrzeuge abgestellt werden, da laut den Angaben des Stadtrats für Parks und Gärten, Daniel Gómez, weder Elektroroller noch Motorräder im Parkinneren erlaubt sind.

Privater Sicherheitsdienst

Die Anlage verfügt über einen privaten Sicherheitsdienst, der laut Angaben der Stadtverwaltung mit der Ortspolizei von Mijas «koordiniert» wird, «um die Überwachung und den Schutz der Besucher zu maximieren».

Der Gran Parque de Mijas verfügt über einen künstlichen See, der befahrbar ist, einen 24 Meter breiten zentralen Boulevard mit Radweg, einen 11 Meter breiten Fitnesspfad zum Laufen, Spazierengehen und Skaten, ein Freiluft-Amphitheater mit Platz für etwa 1.900 Personen und zwei Springbrunnen. Im Freizeitbereich gibt es insgesamt fünf Kinderspielplätze, darunter einen Wasserspielplatz, einen Hundepark, Basketball- und Fußballplätze, einen Skatepark sowie Tische zum Schach- und Kartenspielen und einen Bouleplatz. Darüber hinaus verfügt der Park über mehrere Rasenflächen und etwa 2.900 Bäume, und es wurden Schattenbereiche mit Sitzbänken und Kinderspielplätzen angelegt.

Der Park war ein Projekt der Stadtverwaltung von PSOE und Ciudadanos, die ihn im Januar 2023 ausgeschrieben hatte. Die derzeitige Stadtregierung nahm einige Änderungen am Projekt vor und nahm schließlich die Anlage Mitte August dieses Jahres ab, während sie die drei ausgeschriebenen Verträge für die Eröffnung der Anlage, darunter einen Sicherheitsvertrag, ausarbeitete, die jährliche Kosten in Höhe von etwa zwei Millionen Euro verursachen werden. Die Gesamtkosten des Projekts beliefen sich am Ende auf 26,6 Millionen Euro, und in einer zweiten Phase ist eine Verbesserung der Zufahrten mir Autos durch den Bau von zwei Brücken über den Río Fuengirola vorgesehen.