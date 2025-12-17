Mijas feiert am 21. Dezember die 40. Ausgabe des Wettbewerbs „Certamen de Pastorales«

SDA Mijas Mittwoch, 17. Dezember 2025 Teilen

Mijas feiert am 21. Dezember ab 11:30 Uhr seinen traditionellen Wettbewerb der Hirtenlieder (Certamen de Pastorales) Villa de Mijas. Es handelt sich um die vierzigste Ausgabe, und vierzehn Gruppen, davon fünf aus der Gemeinde, werden auf der Bühne der Plaza Virgen de la Peña in Mijas Pueblo auftreten.

Das Interesse, das dieser Wettbewerb in der gesamten Provinz und in Andalusien weckt, führt dazu, dass jedes Jahr viele Gruppen an dieser einzigartigen Veranstaltung teilnehmen möchten. Tatsächlich ist seine Bedeutung so groß, dass das Treffen vor einem Jahr von der Provinzregierung von Málaga zum „Fiesta de Singularidad Turística Provincial» (Fest von touristischer Einzigartigkeit der Provinz) erklärt wurde.

Dieses Mal nehmen die Pastorales La Rosa (Mijas), Las Lagunas (Mijas), Virgen de la Paz (Mijas), Santiago (Mijas), Vecinos del Camorro (Mijas), Santa Fe de Los Boliches (Fuengirola), El Barbero (Marbella), Ojén (Ojén), Pastores del Puerto (Alhaurín el Grande). La Ilusión de Puerto de la Torre (Málaga), Raíces de Colmenarejo (Málaga), Belén Salvador Rueda de Benaque (Málaga), Belén Río Granailla (Ríncón de la Victoria) und Mochileros de Gaena (Córdoba).

Die Stadtverwaltung von Mijas fördert die Entwicklung dieser Aktivität durch das Amt für Feste und Traditionen und die zuständige Stadträtin Silvia Marín, angekündigt, dass die Hirten „einen Rundgang durch das Dorf machen und verschiedene symbolträchtige Orte besuchen werden». Nach der Feier dieses Tages mit einer der weihnachtlichsten Traditionen von Mijas werden sie ein kleines Geschenk erhalten, um ihnen für ihre Anwesenheit und die Aufrechterhaltung dieses Wettbewerbs zu danken.

Corro Alarcón, Organisator der Veranstaltung, hob seinerseits den traditionellen Charakter der Veranstaltung hervor, die ein Beweis dafür ist, dass Mijas „die Wiege der Hirten» ist. Darüber hinaus betonte er die großartige Stimmung, die im Dorf herrschen wird, und hob hervor, dass allein von den Mitgliedern der Hirtengruppen mehr als vierhundert Personen erwartet werden.