Andalusische Landesregierung erklärt Torrox zur Tourismusgemeinde

Vor kurzem hat die andalusische Regionalregierung Torrox zur neuen Tourismusgemeinde Andalusiens erklärt. Mit Torrox erweitert sich das andalusische Netz der Tourismusgemeinden – eine Auszeichnung für Orte mit weniger als 100.000 Einwohnern, die ein hohes Besucheraufkommen verzeichnen und in der Hochsaison einen besonderen Bedarf an kommunalen Dienstleistungen haben.

Die Gemeinde Torrox verzeichnete laut der Junta de Andalucía im Jahr 2024 durchschnittlich 2.465 Übernachtungen pro Tag. Ihr touristisches Angebot vereint die Attraktivität ihrer Strände, die zu den meistbesuchten an der östlichen Costa del Sol zählen, mit kulturellen Sehenswürdigkeiten und bedeutendem archäologischem Erbe. Die Stadt verfügt zudem über einen gültigen kommunalen Tourismusqualitätsplan und erfüllt 14 der im Dekret 72/2017 festgelegten Bewertungskriterien, darunter barrierefreie Touristinformationen, Qualitätszertifizierungen und Maßnahmen zum Schutz des Naturerbes.

Die Auszeichnung als Tourismusgemeinde ermöglicht die Verbesserung öffentlicher Dienstleistungen im Tourismus durch die Kooperation zwischen der Junta und dem Rathaus. Mit dieser Entscheidung bekräftigt die Junta ihre Strategie zur Förderung von Reisezielen mit hoher touristischer Nachfrage und trägt zur Sicherung der Qualität des touristischen Erlebnisses in der Region bei.