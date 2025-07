Figuren aus der Geschichte laden zu einer Entdeckungsfahrt mit dem Touristenzug ein

M. WÖRNER VÉLEZ-MÁLAGA. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Eine magische Rundfahrt mit theatralischen Einlagen verbindet Vélez-Málaga mit seinem Küstenort Torre del Mar und nimmt Einwohner und Besucher mit auf eine Reise durch das Kulturerbe der Gemeinde. Jeden Freitag im Juli, dienstags und freitags im August sowie am ersten Freitag im September bietet die Casa de las Titas zusammen mit Espectáculos Aranda besondere Fahrten mit dem Touristenzug an, die von Persönlichkeiten aus der Geschichte der Stadt begleitet werden. Die Touren, die die lokale Kultur, Traditionen und Identität widerspiegeln, beginnen um 20 Uhr.

Raffinierte Touristenrouten zeigen sowohl Einheimischen als auch jenen, die während des Urlaubs in die Kultur von Vélez eintauchen, das außergewöhnliche Repertoire, das diese Stadt zu bieten hat. Vor kurzem kündigten die Stadträte für Altstadt und Kultur, Juan Fernández Olmo und Alicia Ramírez, die spannenden Zugfahrten an. «Dies ist eine einmalige Gelegenheit, aufschlussreiche Touren durch die schönsten Winkel unseres historischen Zentrums zu unternehmen und dabei mehr über die Geschichte und Persönlichkeiten aus der Vergangenheit der Stadt zu erfahren», betonte Fernández Olmo.

Einzelheiten der Touren

Die Touren beginnen um 20 Uhr und dauern etwa drei Stunden. Start ist an der Haltestelle Cochinita an der Promenade von Torre del Mar. «Die historischen Persönlichkeiten begegnen uns an verschiedenen Stationen entlang der Strecke, um kuriose und fesselnde Details zu veranschaulichen», so Ramírez. Die Fahrten führen durch das 'monumentale Vélez' in der Gegenwart und Vergangenheit und sind für jedes Alter geeignet. Reservierungen bei Casa de las Titas unter Tel. 952 502 061, per E-Mail an info@lacasadelastitas.com oder über die Website www.lacasadelastitas.com.