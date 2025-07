Yamal-Ärger: Barcelonas Jungstar nach Party mit Kleinwüchsigen in Not

DPA BARCELONA. Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Die Kontroverse um die Teilnahme von Unterhaltern mit Kleinwuchs an der Geburtstagsparty von Fußball-Superstar Lamine Yamal spitzt sich in Spanien zu. Einer der vom Profi des FC Barcelona engagierten Künstler wies die Kritik eines Verbandes für Menschen mit Kleinwuchs (ADEE) energisch zurück. «Niemand hat uns (auf der Party) respektlos behandelt, man soll uns einfach in Ruhe arbeiten lassen», sagte er im Interview des Radiosenders RAC1.

Der Mann betonte: «Ich verstehe nicht, was daran so besonders ist. Wir sind ganz normale Leute, die auf völlig legale Weise das tun, was wir wollen.»

ADEE-Präsidentin Carolina Puente hatte die Kontroverse mit der Kritik entfacht, es sei «inakzeptabel, dass im 21. Jahrhundert Menschen mit Kleinwuchs noch immer als Unterhaltung auf privaten Feiern eingesetzt werden». Noch gravierender sei es, «wenn dabei öffentliche Persönlichkeiten wie Lamine Yamal involviert sind». Man erwäge rechtliche Schritte.

Im Kontext der Polemik um Yamal hob der zuständige Generaldirektor im Ministerium für soziale Rechte, Jesús Martín Blanco, die Unschuldsvermutung hervor. Man habe aber die Staatsanwaltschaft, den Ombudsmann und die Stelle für Hassverbrechen im Innenministerium um Ermittlungen gebeten. Eine Stellungnahme des Fußballprofis oder des FC Barcelona lag zunächst nicht vor.

Yamal feierte seinen 18. Geburtstag nach Medienberichten am Wochenende in einer Finca in Olivella circa 50 Kilometer südwestlich von Barcelona. Mit dabei waren Teamkollegen sowie viele bekannte Künstler der spanischsprachigen Welt, wie der erfolgreiche argentinische DJ und Songwriter Bizarrap.