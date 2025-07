Mijas beginnt seine Feria, während andere ausklingen

Beatrice Lavalle Mijas Donnerstag, 17. Juli 2025 Compartir

Mijas' Stadtteil La Cala feiert vom 22. bis zum 27. Juli seine Feria, die Aktivitäten für alle Altersgruppen einschließt. Das Festgelände wird am 22. Juli um 22.30 Uhr zum Ansturm freigegeben. Am 23. Juli findet um 22.30 Uhr die Wahl der Feria-Könige sowie ein Konzert der Gruppe El Tren de los Sueños (24 Uhr) statt. Am 24. Juli steht die Musik mit einem Alejandro-Sanz-Tribute-Konzert (22.30 Uhr) und einem Auftritt der Gruppe Nacha Pop (24 Uhr) im Mittelpunkt der Festaktivitäten. Ab dem 25. Juli kann am Torreón de la Cala, jeweils ab 14 Uhr die Tages-Feria besucht werden, auf der ebenfalls musikalische Unterhaltung geboten wird. Am Abend des 25. Juli stehen zwei Konzerte von María Ruiz und von Javi Medina auf dem Programm, am 26. Juli wird um 22 Uhr der Sänger Rasel mit der Show 'La Loka on Tour' zu sehen sein und am 27. Juli beschließt um 23 Uhr Paco Candela das musikalische Programm.

Zudem kann in der Provinz Málaga noch die Feria von Rincón de la Victoria besucht werden, die noch bis zum 20. Juli auf der Plaza Al-Ándalus u.a. Konzerte von María Villalón (18. Juli, 22 Uhr), Planeta 80 (19. Juli, 21 Uhr) und der Hermanos Ortigosa (20. Juli, 19.30 Uhr) bietet. Bis zum 19. Juli findet auch noch die Feria del Carmen in La Carihuela (Torremolinos) und bis zum 20. Juli die Feria del Carmen in Málagas Stadtteil El Palo statt.