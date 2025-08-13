«Metallsplitter in den Augen» - Eltern berichten von den Verletzungen ihrer Kinder in dem Autoscooter von Valle de Abdalajís

Julio J. Portabales Valle de Abdalajís Mittwoch, 13. August 2025 Teilen

Daniel ist ein 13-jähriger Junge, der es liebt, auf den Jahrmarkt in seinem Dorf - Valle de Abdalajís - zu gehen, vor allem zu den Autoscootern. Der Junge ist von dieser Attraktion so fasziniert, dass er 15 bis 20 Wertmarken kauft, die ihm das ganze Wochenende reichen. Als er am vergangenen Samstag gegen 3 Uhr nachts nach Hause kam, war jedoch etwas nicht in Ordnung: Sein Auge machte ihm zu schaffen.

Mindestens 15 weitere Kinder haben nach dem Jahrmarkt über Reizungen und Beschwerden im Auge berichtet. Es wird vermutet, dass die Ursache für ihre Verletzungen kleine Metallpartikel oder Spuren von Fett waren, die von der elektrischen Anlage auf dem Dach über den Autoscootern in ihre Augen gelangt waren.

Nach der Feria ging Daniel ins Bett, aber die Beschwerden und Schmerzen hinderten ihn am Einschlafen. Da er seine Eltern nicht stören wollte, stand er selbst auf und versuchte, die Schmerzen zu lindern, indem er sich mehrmals die Augen mit Wasser auswusch. Die Beschwerden hielten jedoch auch am nächsten Tag an, und seine Eltern brachten ihn zum Arzt. Nach Angaben von Daniels Vater Antonio Jesús Pinto, der mit SUR sprach, waren mehr als ein Dutzend Kinder aus demselben Grund ins Gesundheitszentrum gegangen.

«Der Arzt sagte uns, dass das Kind einen Fleck im Auge habe und dass wir ins Krankenhaus Materno [in Málaga] gehen sollten», so Pinto. Nachdem der Arzt das Teilchen aus der Hornhaut seines Sohnes entfernt hatte, mussten sie spezielle Augentropfen besorgen, die zu ihrer Überraschung in der Apotheke ausverkauft waren, wegen all der Kinder, die dasselbe Problem hatten.

Raquel Romero ist eine weitere Mutter, die sich Sorgen machte, als ihr 18-jähriger Sohn ihr gegen 1.30 Uhr mitteilte, dass sein Auge juckte. Sie war schockiert, als der Arzt feststellte, dass ihr Sohn «acht metallische Partikel im Auge hatte», und empfahl ihnen, sich ebenfalls ins Krankenhaus von Málaga zu begeben, damit ein Spezialist ihn untersuchen könne.

Glücklicherweise hat sich der Zustand des Jugendlichen seit Sonntag dank der ihm verschriebenen Antibiotika-Behandlung verbessert. Allerdings ist sein Sehvermögen immer noch nicht vollständig wiederhergestellt, so dass er nicht arbeiten kann.

María Remedios Armero ist eine weitere Mutter eines 18-jährigen Sohnes, der über Rötungen und Beschwerden in seinem linken Auge klagte. Anfangs schenkten sie dem keine große Aufmerksamkeit, weil er Kontaktlinsen trug. Ich gab ihm etwas Kochsalzlösung, um die Beschwerden zu lindern, aber als ich genau hinsah, stellte ich fest, dass er ein Geschwür hatte«, so María.

Der Arzt bestätigte, dass es sich um eine Läsion handelte, die durch kleine Metallpartikel verursacht wurde, die sich zwischen der Kontaktlinse und der Hornhaut befanden. Marias Sohn wird die ihm verschriebene Behandlung eine Woche lang einnehmen. Um Risiken zu vermeiden, mussten sie die Kontaktlinsen und ihren Behälter wegwerfen.

Der 15-jährige Sohn Antonio von Ana Romero hatte zwei Geschwüre, eines in jedem Auge. Der Arzt im Gesundheitszentrum von Valle de Abdalajís versicherte ihr, dass der Junge keine Metallpartikel in seinen Augen hatte. Als sie jedoch hörte, dass es andere ähnliche Fälle gab, brachte sie ihn ins Materno Infantil von Málaga. «Dort wurden drei Metallpartikel entnommen: zwei aus einem Auge und einer aus dem anderen», sagte Ana. Der Arzt im Krankenhaus erzählte ihr, dass er bereits 20 Kinder mit demselben Problem behandelt hatte.

Elizabeth Girona berichtete, dass ihr 14-jähriger Sohn mitten in der Fahrt anhalten musste. «Er begann, ein starkes Stechen in seinem linken Auge zu spüren», sagte sie. Sie brachte ihn sofort zum Arzt, der vier Metallteilchen in seinem Auge fand. Zunächst entfernte der Arzt im Krankenhaus das, was im linken Auge gefunden wurde, aber der Junge musste später wiederkommen, weil sein rechtes Auge gereizt war.

Empörung unter den Eltern

Wenn es eine Sache gibt, die all diese Eltern eint, dann ist es die Empörung, die sie über die Geschehnisse zum Ausdruck gebracht haben. Sie sind der Meinung, dass ein Großteil der Verletzungen hätte vermieden werden können, wenn die Attraktion am Samstag nach Bekanntwerden der ersten Fälle geschlossen worden wäre.

«Ich habe die Polizei, die Guardia Civil und mehrere Stellen alarmiert, und die Attraktion war immer noch geöffnet», sagte Antonio Jesús Pinto. Dem Vater zufolge wusste die Bürgermeisterin Virginia Romero von den Vorfällen, aber die Attraktion wurde nicht geschlossen.

Ein Vater sagte, er wolle keine Beschwerde einreichen, die dem Geschäft eines anderen schaden würde.

Raquel Romero zufolge war der Arzt des Gesundheitszentrums zum Festplatz gegangen und hatte gesagt, dass er die Situation bereits am Vortag sowohl im Rathaus als auch bei der Guardia Civil gemeldet hatte. Er habe versprochen, mit der Bürgermeisterin und der Polizei zu sprechen.

Die Eltern der verletzten Kinder wollen verhindern, dass sich das Sicherheitsrisiko ausbreitet. Pinto prangerte die Untätigkeit an. Er sagte, es gehe ihm nicht darum, eine Beschwerde einzureichen, die dem Geschäft eines anderen schaden würde. «Das Einzige, was ich will, ist, dass der Fehler, der zu diesem Vorfall geführt hat, behoben wird. Außerdem hätten viele Fälle vermieden werden können», sagte er.