Neuer Waldbrand in Parauta in der Serranía de Ronda registriert

In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist ein Waldbrand in Parauta in der Serranía de Ronda ausgebrochen.

Die Flammen wurden gegen 2: Uhr in dem als Cortijo El Navazo bekannten Gebiet entdeckt. Wie die Infoca in ihren Netzen mitteilte, waren ihre Bodenressourcen in den frühen Morgenstunden in dem Gebiet im Einsatz, wo sieben Gruppen von Waldbrandbekämpfern mit fünf Löschfahrzeugen, eine Spezialeinheit, vier Einsatztechniker, ein Umweltbeauftragter, eine medizinische Einheit und eine mobile Meteorologie- und Umwelteinheit im Einsatz waren.