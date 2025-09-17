Neuer Waldbrand in Parauta in der Serranía de Ronda registriert
Die Bodeneinheiten von Plan Infoca sind seit den frühen Morgenstunden in dem von den Flammen betroffenen Gebiet im Einsatz
Rossel Aparicio
Parauta
Mittwoch, 17. September 2025
In der Nacht zum heutigen Mittwoch ist ein Waldbrand in Parauta in der Serranía de Ronda ausgebrochen.
Die Flammen wurden gegen 2: Uhr in dem als Cortijo El Navazo bekannten Gebiet entdeckt. Wie die Infoca in ihren Netzen mitteilte, waren ihre Bodenressourcen in den frühen Morgenstunden in dem Gebiet im Einsatz, wo sieben Gruppen von Waldbrandbekämpfern mit fünf Löschfahrzeugen, eine Spezialeinheit, vier Einsatztechniker, ein Umweltbeauftragter, eine medizinische Einheit und eine mobile Meteorologie- und Umwelteinheit im Einsatz waren.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.