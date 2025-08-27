Pärchen in Ronda bei einer Fahrzeugkontrolle mit 43 Tütchen Kokain festgenommen

Europa Press Ronda Mittwoch, 27. August 2025 | Actualizado 17:30h. Teilen

Die Nationalpolizei hat bei einer Fahrzeugkontrolle auf der Avenida de Andalucía in Ronda eine Frau und einen Mann im Alter von 25 und 19 Jahren festgenommen, die im Besitz von 43 Tütchen rosa Kokain (auch bekannt als Tusi) waren.

Nach einem erfolglosen Versuch, der Polizei durch ein Ausweichmanöver zu entkommen, wurde das verdächtige Auto in einer Sackgasse abgefangen, und zwei der Insassen wurden wegen ihrer mutmaßlichen Verantwortung für ein Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit festgenommen, wie die Polizei mitteilte.

Die Beamten beobachteten, wie ein graues Fahrzeug bei der Annäherung an die Polizeikontrolle abbog, seine Geschwindigkeit erhöhte und in eine Sackgasse einbog. Dort holten die Polizeibeamten das betreffende Auto ein, das mit vier Personen (zwei Männer und vier Frauen) besetzt war.

Positiver Drogentest

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten ein Glas mit pulverförmiger Säuglingsnahrung und darin 43 kleinen Tütchen mit einer rosafarbenen, pulverförmigen Substanz, offenbar Tusi. Die Beamten testeten die verdächtige Substanz positiv auf Methamphetamin.

Nach der Identifizierung aller Insassen und der Befragung über die Herkunft der Drogen sagte eines der Paare, ein Mann und eine Frau im Alter von 19 und 25 Jahren, den Beamten, dass der Stoff ihnen gehöre, was die beiden anderen Mitreisenden entlastete.

Schließlich verhafteten die Beamten die beiden Verdächtigen wegen ihrer mutmaßlichen Verantwortung für ein Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit. Der Sachverhalt wurde den Justizbehörden gemeldet.