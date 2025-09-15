Polizei und Feuerwehr retten 90-jährigen Mann vor Sturz von einem Abhang in Alhaurín de la Torre

José Rodríguez Cámara Alhaurín de la Torre Montag, 15. September 2025 Teilen

Der Stolperer eines 90-jährigen Mannes, der auf dem Weg zum Berg Jabalcuza in Alhaurín de la Torre die Landschaft beobachtete, endete beinahe in einer Tragödie. Wie das Rathaus am heutigen Montag mitteilte, ereignete sich der Vorfall am Nachmittag des 10. Oktobers, als der ältere Herr, der sich in der Nähe des so genannten Povea-Brunnens aufhielt, auf einem sehr instabilen Hang landete, der nur wenige Zentimeter von einem etwa 30 Meter hohen Abhang entfernt war. Er befand sich in einer sehr gefährlichen Lage, denn er wäre am Fuße des Abhangs gelandet, wenn nicht ein Verwandter ihn festgehalten und gleichzeitig die Rettungsdienste alarmiert hätte, so dass er nicht abrutschen konnte.

Die durch diesen Anruf alarmierten Polizeibeamten begaben sich an den Ort des Geschehens und schafften es, den verletzten Mann mit ihren eigenen Händen festzuhalten und eine Art Gurt zu improvisieren, während sie die Feuerwehr zum sofortigen Eingreifen aufforderten. Der Boden war nicht fest, so dass jede falsche Bewegung tödlich gewesen wäre, was zu einigen Minuten großer Anspannung führte.

Bei ihrem Eintreffen setzten die Mitarbeiter der Provinzfeuerwehr Kletter- und Sicherungsgeräte ein. Sie nutzten die Felgen des Polizeifahrzeugs als Verankerungspunkt, so dass das Rettungssystem gesichert werden konnte.

Schließlich wurde die gerettete Person von den medizinischen Diensten versorgt, obwohl sie zunächst nur Kratzer und Schürfwunden, aber keine offensichtlichen Frakturen hatte. Der Stadtrat für öffentliche Sicherheit, Francisco José Sánchez, hat diese «sehr wichtige» koordinierte Arbeit der örtlichen Polizei, der Feuerwehr und die direkte Zusammenarbeit des Familienmitglieds, das diesen Nachbarn begleitete, gewürdigt, die «entscheidend» für den Erfolg einer «komplexen» Rettungsaktion war.