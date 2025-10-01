Ronda verpflichtet Hotel- und Restaurantterrassen ab 2026 zu Tischabfalleimern
Die Stadtverwaltung wird als Ansporn 800 Behälter mit dem Stadtwappen und dem Logo von Ronda Tourism kostenlos verteilen. Ziel der Kampagne ist weniger Müll auf öffentlichen Straßen
Julio J. Portabales
Ronda
Mittwoch, 1. Oktober 2025
Die Stadtverwaltung von Ronda hat eine richtungsweisende Kampagne zur Förderung der Sauberkeit in öffentlichen Räumen rund um Hotel- und Gaststättengewerbe gestartet. Bürgermeisterin Mari Paz Fernández kündigte an, dass ab Januar 2026 für alle Betriebe mit Terrassen die Aufstellung von Abfallbehältern auf den Tischen obligatorisch sein wird.
Fernández erklärte, Ziel der Maßnahme sei, «sowohl die Hoteliers und Gastronomen als auch die Öffentlichkeit für die Bedeutung der Sauberkeit in der Stadt zu sensibilisieren. Das ist eine Aufgabe für alle». Die Bürgermeisterin wies darauf hin, dass es sich um ein neues Konzept im Rahmen der städtischen Verordnungen handelt, und betonte, dass damit auf ein Problem reagiert werde, das in den letzten Jahren noch zugenommen habe: die Anhäufung von Müll auf Terrassen und in deren Umgebung, insbesondere Servietten und Verpackungen, die vor allem an windigen Tagen leicht auf die öffentlichen Straßen gelangten.
Um die Umsetzung zu erleichtern, lässt die Stadtverwaltung kostenlos 800 Tischabfallbehälter mit dem Wappen des Rathauses und dem Turismo-Logo von Ronda verteilen.
Frage des Images
Fernández betonte, die Zusammenarbeit mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe sei «von grundlegender Bedeutung», um den Erfolg der Initiative zu gewährleisten. In diesem Sinne erinnerte sie daran, dass das Hotel- und Gaststättengewerbe eine der wichtigsten Visitenkarten von Ronda und der Erhalt des öffentlichen Raums unter optimalen Bedingungen ein entscheidender Faktor für die Bewahrung des Images der Stadt sei.
