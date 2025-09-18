Ronda wird auf der Fläche des Busbahnhofes ein öffentliches Erholungsgebiet errichten

Julio J. Portabales Ronda Donnerstag, 18. September 2025 Teilen

Einer der belebtesten Orte Rondas wird in den kommenden Monaten eine drastische Veränderung erfahren. Es handelt sich um das Gelände, auf dem sich derzeit der Busbahnhof der Stadt befindet, der in einen großen öffentlichen Platz umgewandelt wird, sobald der neue Busbahnhof, der derzeit in El Fuerte gebaut wird, in Betrieb genommen wird.

Diese Initiative wurde am Mittwoch von der Bürgermeisterin von Ronda, Mari Paz Fernández, und der städtischen Delegierten für Bauwesen, Concha Muñoz, vorgestellt. Bei der Ankündigung dieses neuen Projekts betonte die Stadträtin, dass das Ziel darin bestehe, „diesen Ort in einen zugänglichen, sicheren und funktionalen Raum zu verwandeln, der die städtische Lebensqualität verbessert und Menschen jeden Alters neue Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Freien bietet«.

Außerdem wurden einige wichtige Daten und Aspekte dieses Projekts detailliert beschrieben. So sieht der Plan beispielsweise den Abriss des bestehenden Gebäudes vor, um eine Fläche von etwa 2.000 Quadratmetern zu schaffen, auf der ein Kinderspielplatz, Grünflächen und Aufenthaltsbereiche für Anwohner und Besucher entstehen sollen. Diese Initiative erfordert eine Investition von über 1,3 Millionen Euro und hat eine Ausführungszeit von etwa elf Monaten.

1,3 Millionen Euro Investition

In diesem Sinne erklärte die Bürgermeisterin, dass die Maßnahme einen Fortschritt in der städtischen Strategie zur Stadterneuerung darstellt, deren Ziel es ist, symbolträchtige Orte der Stadt zu modernisieren und an die aktuellen Bedürfnisse anzupassen. „Dieser Raum wird in eine freundliche und offene Umgebung verwandelt, in der Barrierefreiheit, Sicherheit und landschaftliche Integration im Vordergrund stehen und dazu beitragen, Ronda zu einer lebenswerteren Stadt mit mehr Freizeitmöglichkeiten für die Bürger zu machen«, erklärte sie.

Neuer Busbahnhof

Die Ankündigung erfolgt parallel zum Fortschritt der Bauarbeiten für den neuen Busbahnhof in El Fuerte, die sich in der Endphase befinden. Damit die neue Infrastruktur in Betrieb genommen werden kann, muss die Umgestaltung des Bereichs um die Eisenbahnstrecke herum abgeschlossen werden, eine Maßnahme, die von Adif durchgeführt wird. Unter anderem hat der Eisenbahnbetreiber bereits den Bahnübergang mit Schranken beseitigt, die Fußgängerbrücke „Pasarela de Los Estudiantes» eingerichtet und wird in Kürze die Verbreiterung der bekannten Brücke „Puente de los Institutos» durchführen, um den Verkehrsfluss und die Verkehrssicherheit zu verbessern.

Die Umgestaltung des Geländes des derzeitigen Busbahnhofs sowie die bevorstehende Inbetriebnahme des neuen Terminals stellen eines der ehrgeizigsten Projekte der letzten Jahre im Bereich Mobilität und städtische Räume dar. Die Stadtverwaltung vertritt die Ansicht, dass solche Projekte das Image von Ronda als moderne, nachhaltige und attraktive Stadt stärken, die in der Lage ist, ihr kulturelles und historisches Erbe mit neuen Bereichen zu verbinden, die für den täglichen Gebrauch konzipiert wurden.