Spektakulärer Auffahrunfall in Arriate: vier Frauen verletzt

Vier Frauen wurden bei einer Massenkarambolage in Arriate verletzt. Zwei der beteiligten Frauen, die jüngste von ihnen 26 Jahre alt, wurden mit unterschiedlichen Verletzungen in das Krankenhaus von Ronda gebracht.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen sechs Uhr abends in der Avenida de Andalucía, wie die regionale Notrufzentrale 112 mitteilte.

Bei der Notrufnummer 112 gingen mehrere Hilferufe ein, in denen um medizinische Hilfe für mehrere Fußgänger gebeten wurde, die gerade von einem Auto angefahren worden waren. Der medizinische Notdienst 061, die Guardia Civil und die örtliche Polizei wurden zum Unfallort gerufen.

Vier Personen wurden von den Gesundheitsdiensten betreut, von denen zwei, eine 26-jährige Frau und eine weitere ältere Person, über die keine näheren Angaben gemacht wurden, in das Krankenhaus von Ronda evakuiert wurden.

Die örtliche Polizei von Arriate untersucht die Umstände des Unfalls und arbeitet derzeit an der Rekonstruktion des Unfallhergangs. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge verlor das von einer jungen Frau gefahrene Auto, vermutlich aufgrund des Zustands des Asphalts bei den ersten Regenfällen, die Kontrolle und kollidierte mit einem vor ihr fahrenden Auto, in dem eine andere Frau unterwegs war.

Das zweite Fahrzeug wurde durch den Aufprall weggeschleudert und überfuhr schließlich zwei Frauen, die auf der Avenida de Andalucía unterwegs waren und durch den Aufprall zu Boden geschleudert wurden. Beide sind um die 70 Jahre alt, eine von ihnen erlitt schwerere Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die junge Frau, die das erste Auto fuhr, musste aufgrund der durch den Airbag verursachten Verletzungen ebenfalls evakuiert werden.