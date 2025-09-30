26 Tonnen Abfall aus einer illegalen Mülldeponie am Fluss Río Grande in Cártama entfernt

Julio J. Portabales Cártama Dienstag, 30. September 2025 Teilen

26 Tonnen. Das war die Menge an Abfall, die sich auf der „unkontrollierten« Mülldeponie befand, die seit mehreren Wochen am Oberlauf des Río Grande in Cártama entdeckt worden war. Anwohner hatten sich wegen des Risikos von Umweltschäden und der Brandgefahr an die Zeitung SUR gewandt. Angesichts dieser Situation hat sich die Stadtverwaltung von Cártama darum gekümmert, die illegalen Ablagerungen an diesem Ort zu beseitigen.

Die Reinigungsarbeiten finden bereits zum zweiten Mal in den letzten Monaten in demselben Gebiet statt, was in der Gemeindeverwaltung Besorgnis auslöst, da sich die Situation wiederholen könnte. Die Stadtverwaltung betonte, dass sie seit Monaten Sitzungen abhält und eng mit der Regionalregierung zusammenarbeitet, um eine endgültige Lösung für die Müllablagerung in diesem Gebiet zu finden, „die in den Zuständigkeitsbereich der Regionalbehörde fällt«.

In diesem Sinne verteidigte Francisco Montiel, Stadtrat für operative Dienste und Abfallwirtschaft, die Arbeit der Stadtverwaltung in diesem Bereich. Die Arbeiten, so erklärte er, wurden direkt von der Gemeinde finanziert und durchgeführt. „Dies bedeutet einen finanziellen und personellen Aufwand für die lokale Verwaltung«, warnte Montiel und fügte hinzu, dass diese Ressourcen „zur Verbesserung anderer Bereiche der Gemeinde verwendet werden könnten, anstatt für diese Reinigungsarbeiten, die unserer Meinung nach in den Zuständigkeitsbereich der Regionalregierung von Andalusien fallen«.

Das Umweltministerium der Regionalregierung bestätigte gegenüber SUR, dass sie gemeinsam mit der Stadtverwaltung daran arbeite, die Ursache für die Ansammlung von Bauschutt und Abfällen zu ermitteln und das Problem zu beheben. ES wiesen jedoch darauf hin, dass in diesem Fall die Zuständigkeit bei der Stadtverwaltung liege, da es sich um Siedlungsabfälle handele. „Es ist Aufgabe der Stadtverwaltung, die Genehmigungen zu erteilen, die Erzeuger zu verpflichten, zugelassene Entsorgungsdienste zu beauftragen, die Einhaltung der lokalen Vorschriften zu überwachen und illegale Ablagerungen zu ahnden«, erklärte das Ministerium.

Lösungen: Kameras und Bußgelder

Der Stadtrat erwägt mehrere Möglichkeiten, um eine Wiederholung dieses Szenarios am Oberlauf des Río Grande zu vermeiden. Einerseits wies er darauf hin, dass die geltenden Rechtsvorschriften Geldstrafen von bis zu 3.000 Euro vorsehen. Andererseits wird die Installation von Videoüberwachungskameras in den problematischsten Bereichen der Container vorangetrieben: «Die Idee ist, Straftäter abzuschrecken und die Ansammlung von Abfällen außerhalb der ausgewiesenen Bereiche zu verhindern», betonte die Stadtverwaltung.

Juan Francisco Lumbreras, der Stadtrat für die lokale Polizei, erklärte, dass seit Beginn der im August gestarteten Sonderkampagne zur Überwachung und Kontrolle von illegaler Müllentsorgung fast hundert Strafen verhängt wurden, davon etwa dreißig im ersten Monat. „Seit mehreren Monaten legen wir den Schwerpunkt auf die Reduzierung der illegalen Müllablagerungen auf öffentlichen Straßen, insbesondere von Haushaltsgegenständen, Bauschutt, Baumresten oder Reifen«, betonte er.

Darüber hinaus hebt die Gemeinderegierung die Zusammenarbeit mit der Guardia Civil und deren Umwelteinheit Seprona hervor, um die Überwachung zu verstärken und diese unsozialen Praktiken zu unterbinden, die die Anwohner und die natürliche Umgebung der Gemeinde beeinträchtigen.

Die Stadtverwaltung erinnerte daran, dass die Anwendung der städtischen Sauberkeitsverordnung, deren Durchsetzung intensiviert wurde, darauf abzielt, «die öffentlichen Straßen sauber zu halten und Verschmutzungen zu verhindern», indem das Wegwerfen von Abfällen, das Nichtbeseitigen von Tierkot, das Urinieren auf der Straße oder das Waschen von Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen verboten ist. „Es handelt sich nicht um eine Maßnahme, um Einnahmen zu erzielen«, betonte der Stadtrat, „sondern darum, die Grundlagen für eine sauberere, zugänglichere und attraktivere Stadt für alle zu schaffen«.