Zwei irische Kletterer im Chorro in Álora von der Guardia Civil gerettet

Eine der beiden Personen mit einem der Bergretter nach der Abseilaktion.

Europa Press Álora Mittwoch, 15. Oktober 2025 Teilen

Am Dienstagabend mussten zwei Personen gerettet werden, die sich in der Placas del Olimpo genannten Kletter-Zone im Gebiet von El Chorro in der Gemeinde Álora verfangen hatten. Der Vorfall ereignete sich gegen 21 Uhr, als die in Álora ansässige Bergrettungs- und Interventionsgruppe der Guardia Civil (Greim) über den Notruf 112 alarmiert wurde, dass zwei Kletterer an einer Felswand festsaßen, ohne absteigen zu können.

Die beiden Personen im Alter von 22 und 26 Jahren alarmierten den Notruf 112 und teilten mit, dass sie nicht in der Lage seien, abzusteigen, dass sie nicht verletzt seien und dass sie aufgrund der angebrochenen Dunkelheit vom Weg abgekommen seien. Der Notruf mobilisierte die Guardia Civil und die örtliche Polizei in Álora.

Die beiden irischen Staatsangehörigen wurden erschöpft aufgefunden und an einem Seil die Felswand hinuntergelassen. Die Rettung war um etwa 00.30 Uhr abgeschlossen.