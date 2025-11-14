Jeder vierte neue Einwohner Andalusiens stammte 2024 aus Málaga

Cristina Vallejo Málaga Freitag, 14. November 2025 Teilen

Málaga hat in den letzten zwölf Monaten 13.204 Bürger hinzugewonnen und zählt nun 1.802.417 Einwohner. Dies geht aus der kontinuierlichen Bevölkerungserhebung hervor, die jetzt vom Nationalen Institut für Statistik (INE) veröffentlicht wurde. Damit ist Málaga die andalusische Provinz, die zwischen dem 1. Oktober 2024 und dem gleichen Datum in diesem Jahr die meisten Einwohner hinzugewonnen hat, weit vor den beiden folgenden Provinzen Almería (11.952 Einwohner mehr auf 779.673) und Sevilla (11.481 Einwohner mehr auf 1.984.893).

Innerhalb Andalusiens gibt es nur eine einzige Stadt, nämlich Córdoba, die mit 770.879 Einwohnern 2.881 weniger Einwohner hat als noch vor zwölf Monaten. 26,5 Prozent des Bevölkerungswachstums in Andalusien entfallen auf die Provinz Málaga. Jeder vierte neue Einwohner der Region hat sich für Málaga als Wohnort entschieden. Dies bedeutet auch, dass die Costa del Sol in den zurückliegenden zwölf Monaten überdurchschnittlich viele Einwohner hinzugewonnen hat, denn generell machen die Einwohner Málagas 20 Prozent der Andalusier ausmachen. Mit anderen Worten: Jeder fünfte Andalusier lebt in Málaga.

In ganz Spanien liegt Málaga beim Blick auf den Bevölkerungszuwachs auf Platz acht. Hier hätte man mehr erwarten können, denn immerhin ist Málaga die sechstbevölkerungsreichste Provinz Spaniens. Madrid ist mit 74.424 mehr Einwohnern auf insgesamt 7,167 Millionen die Region, die in den letzten zwölf Monaten die meisten Einwohner hinzugewonnen hat, gefolgt von Barcelona, Alicante, Valencia, Zaragoza, Murcia und Tarragona.

Relativ gesehen fällt Málaga beim Bevölkerungswachstum in der Rangliste der Gebiete des Landes noch weiter zurück und liegt auch unter dem spanischen Durchschnitt. Für das ganze Land bedeutet der Zuwachs von 474.454 Einwohnern in den letzten zwölf Monaten auf 49.442.844 Einwohner einen Anstieg von fast ein Prozent. Das Plus von 13.204 Einwohnern in Málaga auf 1,802 Millionen bedeutet hingegen nur einen Anstieg von 0,74 Prozent. In Alicante und Castellón, den demografisch dynamischsten Provinzen, liegt der Bevölkerungszuwachs dagegen bei über 2 Prozent.

Am anderen Ende der Tabelle hat Córdoba im letzten Jahr 0,37 Prozent seiner Bürger verloren, während Jaén kaum 0,1 Prozent zugelegt hat.

13.204 im Ausland geborene Einwohner zog es in den letzten zwölf Monaten in der Provinz Málaga. Im gleichen Zeitraum ging die Zahl von Spaniern in Málaga um zwölf zurück.

Vierteljährlicher Rückgang

Das Bild für das dritte Quartal des Jahres unterscheidet sich geringfügig von dem der letzten zwölf Monate. Für Spanien gibt das INE einen Zuwachs von 105.488 Bürgern zwischen Juli und September auf die bereits erwähnte Rekordzahl von über 49,4 Millionen an. In diesem Panorama des allgemeinen Bevölkerungswachstums gibt es jedoch drei Provinzen, die zurückbleiben: Córdoba, das in diesem Quartal 1.034 Einwohner verliert, Málaga, das im Oktober 782 Einwohner weniger hat als im Juli, obwohl es in den letzten zwölf Monaten an Bevölkerung gewonnen hat, und Sevilla, das in den letzten drei Monaten 77 Einwohner verloren hat.

Das Nationale Institut für Statistik hatte für die Provinz Málaga bereits im ersten Quartal des Jahres einen Bevölkerungsrückgang von 639 Personen angegeben, der im darauffolgenden Quartal jedoch revidiert und in einen deutlichen Zuwachs von mehr als 4.100 Einwohnern geändert wurde. Inzwischen wurde diese Zahl erneut nach oben korrigiert, so dass das zwischen dem 1. Januar und dem 1. April verzeichnete Bevölkerungswachstum nun 4.663 Einwohner beträgt. Im zweiten Quartal des Jahres lag der Zuwachs bei 5.878 Einwohnern. Die Daten bleiben bis mehr als ein Jahr nach ihrer Veröffentlichung vorläufig. Das INE könnte im nächsten Quartal also auch die jüngsten Zahlen für das dritte Quartal noch ändern.

Die neuen INE-Statistiken zeigen auch die drei wichtigsten Herkunftsländer der im letzten Quartal nach Málaga gekommenen Migranten: An erster Stelle steht Marokko mit 760 Personen, gefolgt von Kolumbien, aus dem 700 neue Einwohner stammen, und an dritter Stelle Argentinien (630). Allerdings verlassen auch immer mehr Menschen die Costa del Sol. Die drei wichtigsten Zielländer in dieser Reihenfolge sind Marokko (380), andere Teile Spaniens (260) und die Ukraine, in die im letzten Quartal trotz der anhaltenden russischen Invasion und des Krieges 240 Personen zurückgekehrt sind.