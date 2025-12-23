Kälte und mögliche Regenschauer: die Wettervorhersage in Málaga für Heiligabend und den ersten Weihnachtstag

Almudena Nogués Málaga Dienstag, 23. Dezember 2025 Teilen

Unangenehmes Weihnachtswetter, geprägt von Kälte und Unbeständigkeit, die sich in Form von Regenschauern in Málaga äußern könnte. Die Vorhersage deutet darauf hin, dass sich das Wetter ab Dienstagnachmittag verschlechtern wird. Laut der staatlichen Wetteragentur Aemet liegt die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Hauptstadt den Regenschirm aufspannen muss, bei 60 Prozent. „Am 23. Dezember besteht die Möglichkeit von Niederschlägen in der Provinz Málaga, ich gehe jedoch nicht davon aus, dass diese sehr stark ausfallen werden, und wahrscheinlich werden nicht alle Hauseingänge nass werden. Die Schneefallgrenze wird bei etwa 1300 Metern liegen. Was den Wind betrifft, so wird er je nach Gebiet weiterhin aus westlicher Richtung und als Winterwind wehen, ab den frühen Nachmittagsstunden wird er jedoch nachlassen«, erklärt José Luis Escudero in seinem Blog „Tormentas y rayos« (Stürme und Blitze). Und er fügt hinzu: „Was jedoch sicher ist, ist, dass es in der gesamten Provinz kalt werden wird. Man muss sich warm anziehen«, warnt er.

Das ist nur der Auftakt zu Feiertagen, die meteorologisch gesehen turbulent werden dürften. „Die Modelle deuten auf das Heranziehen eines isolierten Sturmtiefs über der Halbinsel hin. Eine Hochdruckblockade über den Britischen Inseln wird die Ankunft aufeinanderfolgender Kaltluftmassen ermöglichen, die direkt nach Spanien und Portugal ziehen werden. Vor diesem Hintergrund werden sinkende Temperaturen mit für diese Jahreszeit ungewöhnlichen Abweichungen von -1 bis -3 °C gegenüber dem Landesdurchschnitt in der Weihnachtswoche erwartet«, erklärt das Fachportal Meteored.

Am Heiligabend erwartet Aemet, dass die Regenschauer nach Málaga zurückkehren. Derzeit liegt die Wahrscheinlichkeit ab Mittag in der Hauptstadt bei 90 Prozent und in den übrigen Gemeinden zwischen 65 Prozent an der Westküste, wie Estepona oder Marbella, und 75 Prozent in der Umgebung der Axarquía, im Landesinneren oder in den Ortschaften des Guadalhorce-Tals. „So kurz vor dem Ereignis gibt es noch Unsicherheiten in allen Modellen. Alles hängt davon ab, wie sich ein Sturm im Mittelmeer entwickelt und ob an der Küste Málagas Ostwind aufkommt. Feuchte Winde bringen Niederschläge. Morgen wird es mit den Mesoskalenmodellen klarer sein«, erklärt Escudero.

Was ist mit dem Weihnachtstag? Für den Moment sagt Aemet eine geringe Regenwahrscheinlichkeit voraus (55 Prozent in der Hauptstadt). An diesem Tag wird es jedoch kälter sein: Die Mindesttemperaturen werden in Málaga auf acht Grad sinken. In Gebieten im Landesinneren wie Ronda wird das Quecksilber um bis zu einem Grad sinken. «Alle Modelle sind sich einig, dass am 25. die Wahrscheinlichkeit von Niederschlägen in der gesamten Provinz gering ist», sagt Escudero.

Die Schauer könnten jedoch am Wochenende zurückkehren. Aemet schätzt die Wahrscheinlichkeit für weitere Schauer am Samstag auf 90 Prozent.