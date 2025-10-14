Kaum frisches Obst und Gemüse wegen Stromausfall beim Großmarkt Mercamálaga

Juan Soto Málaga Dienstag, 14. Oktober 2025 Teilen

Ein Stromausfall bei Mercamálaga hat auf dem wichtigsten Großmarkt der Provinz ein Chaos verursacht und den Vertrieb von frischen Lebensmitteln in der Provinz so erschwert, dass viele kleine Kunden abreisen mussten, so dass zahlreiche Obstläden und Stände auf den Märkten kein frisches Obst und Gemüse anbieten können.

Berichten zufolge fiel der Strom um 5.18 Uhr aus und schaltete sich seitdem immer wieder ein und aus, was zu einem Stromstoß führte, der Computer, Drucker und elektrische Waagen beschädigte und die Kunden daran hinderte, zu bezahlen. Auch die Kühlräumewaren betroffen. Die Störung wurde erst nach 12 Uhr mittags behoben, also Stunden nach dem Ende der Verkaufszeit (von 5 bis 9 Uhr morgens).

Einer der Kunden, die heute Morgen umkehren mussten, war Manuel Gallego, der in der Straße Conde de Toreno ein Obstgeschäft betreibt. Wie jeden Tag kam er um 7 Uhr auf dem Markt. «Es herrschte Chaos, die Leute hatten Fackeln und konnten nicht bezahlen», berichtet er. Deshalb beschloss er, nach Hause zu gehen. «Ich habe ein Schild an die Tür des Ladens gehängt, auf dem steht, dass er nicht geöffnet werden kann und morgen ein anderer Tag ist», resümiert er.

In seinem Fall war der Laden nach einem langen Feiertag leer, so dass er nicht einmal mit dem, was er vom Wochenende übrig hatte, öffnen konnte. «Am Samstag gingen mir die Tomaten aus, hute konnte ich unmöglich öffnen», erklärt er.

Eine weitere Person, die heute in dem Großmarkt Mercamálaga war, ist David Ruiz, der einen Stand auf dem Markt von Atarazanas hat. Er berichtet, dass «heute Chaos herrschte», obwohl er in seinem Fall alles mitnehmen konnte, was er wollte. «Es gab nur einen Stand mit Licht, weil er einen eigenen Generator hatte». In den anderen Ständen, fügt er hinzu, «haben sie die Kisten mit einem geschätzten Gewicht gewogen und wir haben das Zahlen für morgen aufgehoben».

Derselbe Händler erklärt, dass er um 5.30 Uhr auf dem Markt ankam und dass die Situation bereits kompliziert war. «Der Zaun am Eingang war hochgezogen und ich konnte die 0,70 Euro, die sie mir für die Einfahrt mit dem Lieferwagen berechnen, nicht bezahlen», sagt er. «Man stieß ständig mit den Einkaufswagen und allen anderen zusammen, weil man nichts sehen konnte», fügt er hinzu.

Auf die Frage nach der Ursache des Stromausfalls erklärte Mercamálaga lediglich, dass es sich um ein Problem handele, das von Endesa gelöst werde, und dass die Auswirkungen «sehr gering» gewesen seien.